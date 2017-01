Bem-vindo 2017!

Olá 2017! Meu nome é (diga seu nome completo) e quero lhe dar boas-vindas! Sim, você é meu convidado especial e por gentileza, fique à vontade.



Quero lhe contar que nem sempre tive disposta receber um ano com as honras que faço a você, talvez porque desprezasse a importância às vezes exagerada que se tem com o ano novo. Porém, dessa vez resolvi fazer diferente e abrir minha mente e meu coração para demonstrar a minha disposição nesse novo ciclo pontuado pelo calendário. Na verdade, minhas mudanças se deram no seu antecessor, 2016, injustamente acusado de mau, negativo, catastrófico. Você deve saber 2017, quase todos resistem às mudanças, a mergulhar em si mesmo e com isso provocar as reais transformações.



Talvez seja porque aconteceu comigo, mas percebo que muitas pessoas e sociedades estão um pouco mais cientes desse período de renovações que o mundo passa. Não é coisa do universo paralelo, mas caso seja, quem ignorar vai sofrer muito. São valores, instituições e modelos mentais que não servem mais para esse século. A questão não é descartar princípios, sentimentos e conhecimentos, entretanto, estar apto ao novo curso, ou então, ficar à deriva.



Metas para 2017 — No fim do ano passado eu resolvi fazer uma dinâmica com as pessoas queridas que passaram o Ano Novo comigo: escrevemos cada qual num pedaço de papel três metas para 2017, cada qual direcionada aos aspectos mental, físico e espiritual. Isso porque acredito ser a espinha dorsal da vida. Podem ser apenas palavras, mas acho que você deve estar alinhado com a proposta de cada um.



Calma, não se assuste — isso vai ser uma sociedade. Não é de sua responsabilidade dar conta dessas metas. Estabelecer objetivos nos permite criar um foco e dessa forma trilhar pelos meios de conquistá-los. Mas desde já agradeço pela sua colaboração!



Agradecimentos — Aproveito a oportunidade para agradecer a todos os leitores da coluna, a equipe do Bem Paraná e ao Universo Divino pela minha vida, da minha família e amigos e de todos vocês. 2017 vai ser o ano da colheita, o que não impede novas semeaduras. Feliz Ano Novo!

Ronise Vilela é jornalista e ativista de redes sociais.