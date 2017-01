Atlético pode contratar veterano dispensado por indisciplina

Carlos Alberto no Figueirense: problemas de relacionamento (foto: Divulgação/Figueirense.com.br)

O Atlético Paranaense estuda a contratação do meia Carlos Alberto, 32 anos, dispensado de forma polêmica pelo Figueirense em 13 de setembro de 2016. Quando foi desligado do clube, a diretoria catarinense não falou sobre os motivos da saída do jogador. No entanto, o jornal A Notícia, de Santa Catarina, relatou os problemas provocados por Carlos Alberto no clube.

“Se sentindo com mais liberdade e, de certa forma, dono do grupo, Carlos Alberto passou a exercer uma liderança ruim internamente”, escreveu o repórter Rodrigo Faraco, em matéria divulgada pelo jornal A Notícia. “Na partida em Cariacica, Carlos Alberto e o preparador Marcos Seixas discutiram asperamente no intervalo do jogo contra o Flamengo. Carlos Alberto não tinha também um bom relacionamento interno com jogadores mais jovens, como Jefferson e Pedroso. E a gota d'água foi no intervalo do jogo em São Paulo. Carlos Alberto foi pra cima do meia Dodô pra cobrar dele. Os dois trocaram tapas”, completou o jornalista.

Clique aqui para ler a matéria completa do jornal A Notícia, de Santa Catarina.

Dentro de campo, porém, Carlos Alberto teve bom desempenho nas poucas partidas que disputou. No Brasileirão 2016, ele atuou em 8 jogos, marcou 3 gols e fez 2 assistências. No entanto, nessas poucas partidas, levou 3 cartões amarelos e 1 vermelho.

Carlos Alberto já atuou em 11 clubes: Fluminense, Porto, Corinthians, Werder Bremen-ALE, São Paulo, Botafogo, Vasco, Grêmio, Bahia, Goiás e Figueirense. O veterano já disputou quatro Libertadores: sete jogos com o Corinthians em 2006, três jogos com o São Paulo em 2008, cinco jogos com o Grêmio em 2011 e quatro jogos com o Vasco em 2012.

Os principais títulos do meia são o Brasileiro de 2005 pelo Corinthians, a Copa do Brasil de 2007 pelo Fluminense e a Liga dos Campeões 2003/04 pelo Porto.

No Atlético, Carlos Alberto disputaria posição com com Lucho González, João Pedro e Felipe Gedoz.