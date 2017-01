Empregos para quem tem mais de 60 anos

Com a expectativa de vida cada vez mais alta e o maior envelhecimento da população mundial, encontrar pessoas com mais de 60 anos que desejam permanecer ou retornar ao mercado de trabalho é mais comum do que se imagina. Estudos mostram que os 70 anos da sociedade atual podem ser comparados aos 50 anos de algumas décadas atrás. Isso mostra como cada vez mais pessoas com maior idade apresentam mais vigor e disposição.



De acordo com a coach de carreira Madalena Feliciano, é observado um quadro crescente de indivíduos que, após seus 60 anos de idade, buscam permanecer ou se reinserir no mercado de trabalho. “O número de pessoas com idade superior a 60 anos que não se sentem preparadas para deixar o mercado de trabalho ou ainda, que desejam retornar às suas atividades após um período de descanso, é cada vez maior. Esse é um fenômeno recente no Brasil e está diretamente relacionado às melhorias nas condições de saúde da população, que leva a uma maior expectativa de vida”, explica.



Segundo a especialista, essa realidade deve ser encarada como algo natural e até mesmo saudável. “É muito bom observar que as pessoas têm se conformado cada vez menos com uma ideia de vida sedentária e menos produtiva. Quando um indivíduo com idade superior a 60 anos decide arregaçar as mangas e encarar o mercado de trabalho, ele está demonstrando que não se conforma a posição passiva à qual a sociedade muitas vezes, quer impor”.



Madalena explica que tendo em vista esse novo perfil de trabalhador, muitos empresários estão entendendo as vantagens de contratar pessoas com idades mais avançadas e oferecem, cada vez mais, novas vagas e oportunidades de atuação a elas. “As empresas têm optado por esses profissionais para cargos e atividades que exigem mais responsabilidades, disponibilidade e pontualidade. As pessoas costumam chegar aos seus 60 anos com grandes experiências e capacidades profissionais”, diz.

MAIS VELHOS SÃO MAIS HUMILDES

Além da experiência e responsabilidade, os empregadores observaram que em geral, as pessoas com mais de 60 anos são excelentes para trabalhar com atendimento a clientes, pacientes. “Humildes e maduras, elas reconhecem seus erros e buscam melhorar”, diz a com a coach de carreira Madalena Feliciano.

O mercado tem ainda observardo também que pessoas com idade superior a 60 anos também são menos ansiosas do que os jovens e têm menos responsabilidades e preocupações externas, como com filhos e família - que, em geral, já são adultos independentes”, explica.



A coach de carreira afirma que não há limite de idade para estar em atuação no mercado de trabalho, o que existe é a capacidade e habilidade individual de cada pessoa. “É possível que alguém com mais de 60 anos, que seja reinserido no mercado de trabalho sinta algumas dificuldade, tendo em vista o contato com novas tecnologias e métodos até então desconhecidos. Além disso, o mercado atual exige certas habilidades digitais e linguísticas que, a princípio, podem fazer o indivíduo se sentir um pouco acuado”, diz.



Mas é importante que esta pessoa não se abale e siga em frente. “Afinal, se a empresa o contratou, significa que eles procuram exatamente a experiência e maturidade que essa pessoa oferece.” E acrescenta: “Sempre aconselho para aqueles que desejam retornar ao mercado, que identifique suas principais competências e busque um emprego e uma empresa que se alinhem a elas. Além disso, é muito importante destacar suas histórias mais enriquecedoras e pertinentes ao cargo, demonstrando boa postura e disponibilidade para se adaptar às mudanças”, conclui.

POTENCIALIDADES DOS MAIS VELHOS

Inovações

Idosos têm muitas ideias que não foram ainda testadas e que podem ser colocadas em prática, trazendo bons resultados. Eles têm experiência e conhecimentos, têm tempo, imaginação, não estão mais tão pressionados pelas demandas do dia a dia e querem deixar marcas de sua passagem. Assim, o potencial de inovar está presente, precisando apenas um canal para se expressar e trazer resultados organizacionais.

Tornar-se mentor dos mais jovens

A experiência dos mais idosos, o seu conhecimento acumulado, sua convivência com gestores, equipes, clientes, fornecedores, governo, torna-os uma enorme fonte de informações úteis aos mais jovens. É preciso que esse programa de mentoria seja fortemente apoiado por todas as posições de liderança da organização. Para se tornar um mentor, também deve ser antecedido por uma seleção e preparação dos idosos para esse papel, pois a idade em si não traz necessariamente a sabedoria fundamental para exercer esse papel.

Guardiões da cultura e dos valores

Criar um comitê que se reúna para mensurar a cultura e o clima da organização, propor ações preventivas e corretivas e servir de depositário dos valores, assegurar que estes estejam alinhados com as estratégias, as políticas de gestão de pessoas e equipes e a atuação dos gestores.

Registro da experiência

Ações coordenadas para registrar o capital intelectual da organização.

Know-how especializado

Em função de necessidades identificadas, certas pessoas poderão dar uma contribuição decisiva e fornecer o know-how necessário para a busca de soluções.

Instrutores dos mais jovens

Preparação e condução de cursos voltados a temas específicos de necessidade da organização.