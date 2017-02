Páscoa 2017 abre mais de 20 mil vagas de emprego

Páscoa 2016 foi de queda nas vendas por causa da crise (foto: Franklin de Freitas)

A Páscoa 2017 será no dia 16 de abril, mas a indústria do chocolate já contrata temporários. São mais de 20 mil vagas abertas neste começo de ano para as funções de produção e promoção dos produtos. A remuneração para as pessoas que forem realmente contratadas varia de R$ 1,1 mil a R$ 1,5 mil, pelo menos.

As vagas podem ser consultadas nos sites das fabricantes, e as exigências não são restritivas. Boa parte das vagas não pede experiência e a idade começa pelos 18 anos. Uma exigência comum é gostar de chocolate, especialmente se a vaga for para promotor de vendas, aqueles que têm contato direto com o consumidor. Esse número de 20 mil temporários refere-se apenas às grandes inddústrias, sem contar outros setores, como supermercados e pequenas empresas.

Só a Lacta anuncia 7,5 mil vagas temporárias neste ano — sendo que mil já foram preenchidas. Para o Paraná são 590 vagas abertas. Os selecionados atuarão como promotores de venda e trabalharão ao longo de março até o domingo de Páscoa.

2016 — A Páscoa 2016 foi de queda nas vendas em comparação ao ano anterior — como ocorreu em todas as áreas — prejudicadas pela crise econômica. Segundo o Indicador de Atividade do Comércio da empresa de consultoria Serasa Experian, a queda nas vendas chegou a 9,6%.