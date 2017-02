Mercedes-Benz AMG GT R tem 585 cv e custa R$ 1,2 milhões

Apelidado de “Mostro” atinge a velocidade máxima de 318 km/h (foto: Divulgação)

Apenas 15 unidades do esportivo Mercedes-AMG GT R. A estarão a venda no Brasil cada uma com preço sugerido a partir de R$ 1,2 milhão. Versão de maior desempenho do AMG GT S, o lançamento traz motor V8 4.0 biturbo de 585 cv de potência, que permite acelerar de zero a 100 km/h em 3,6 segundos, com velocidade máxima de 318 km/h. Na comparação com o modelo do qual deriva, o AMG GT R é 0,2 segundo mais rápido e 8 km/h mais veloz.

O torque máximo é de 71,5 kgfm, enquanto a transmissão é automática de sete marchas, que envia toda a força do motor para o eixo traseiro. O câmbio recebeu nova calibração para proporcionar trocas mais rápidas. Além do maior desempenho, a novidade se diferencia pela grade exclusiva, com barras verticais cromadas, pela pintura verde fosca (existem outras opções de cor, como a amarela) e pelas rodas traseiras que também esterçam, para melhorar a estabilidade no contorno de curvas. O aerofólio traseiro e as rodas com pintura escura são outras exlusividades.

Além do motor mais potente, o AMG GT R conta com detalhes aerodinâmicos e estéticos exclusivos, rodas de liga leve de 20 polegadas forjadas e pneus Michelin Cup 2 específicos para pistas. A Mercedes ainda fez modificações para reduzir o peso do carro em 90 kg. As primeiras unidades do cupê alemão serão entregues no Brasil no segundo semestre, sempre sob encomenda, e a Mercedes-Benz vai disponibilizar a versão conversível do GT R.