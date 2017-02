Atlético vence nos pênaltis e avança na Libertadores

Weverton comemora o pênalti defendido contra o Millonarios (foto: Divulgação/Atlético-PR)

SAIBA MAIS ATUAÇÕES: Weverton e Carlos Alberto foram os melhores do Atlético

O Atlético Paranaense venceu nos pênaltis o Millonarios, da Colômbia, nessa quarta-feira (dia 8) à noite, em Bogotá, na partida de volta da segunda fase da Copa Libertadores. No tempo normal, os colombianos venceram por 1 a 0. No jogo de ida, na Arena da Baixada, o time brasileiro havia vencido por 1 a 0. Com isso, a decisão foi nas penalidades. E o Furacão ganhou por 4 a 2.

Para o Atlético, cobraram e acertaram as penalidades: Jonathan, Grafite, Carlos Alberto e Gedoz. Para o Millonarios, converteram Del Valle e Cadavid. Weverton defendeu a cobrança de Franco. Nuñez chutou no travessão. A quinta cobrança do Atlético, que seria de Pablo, nem foi necessária.

Na terceira fase, o Atlético pega o vencedor do duelo entre Universitário (Peru) e Capiatá (Paraguai). No jogo de ida, o time peruano venceu fora de casa por 3 a 1. Só depois da terceira fase é que começa a fase de grupos da Libertadores.

Com a classificação, o Atlético acumula R$ 2,4 milhões de cotas na Libertadores. Por participar da segunda fase, já recebeu US$ 400 mil (cerca de R$ 1,2 milhão). Por chegar à terceira fase ganhou mais US$ 400 mil. Caso chegue à fase de grupos, receberá US$ 600 mil (R$ 1,8 milhão) por jogo como mandante.

ATUAÇÕES: Weverton e Carlos Alberto foram os melhores do Atlético. Clique aqui para ver as notas para os jogadores.

JEJUM

O Atlético não vence como visitante desde 21 de setembro de 2016 (1 a 0 no Grêmio, pela Copa do Brasil). Depois daquele resultado, foram 8 jogos fora de casa, com 5 derrotas e 3 empates. Esse retrospecto considera apenas o placar do tempo normal.

TÉCNICO

Autuori completou 61 jogos no comando do Atlético, agora com 27 vitórias, 13 empates e 21 derrotas.

ESCALAÇÃO

O zagueiro Thiago Heleno (com problemas no registro) e o meia João Pedro (lesionado) eram os desfalques do Atlético. Autuori manteve o esquema tático 4-2-3-1. A linha de três meias tinha Carlos Alberto (centro), Pablo (esquerda) e Nikão (direita). O Millonarios só tinha uma alteração em relação ao jogo de ida: Henao no lugar de Dominguez, lesionado.

PRIMEIRO TEMPO

O Atlético começou avançado e marcando forte a saída de bola do adversário. O time colombiano tinha postura semelhante. Com isso, o jogo ficou intenso e com boas jogadas ofensivas dos dois lados. Mas o ritmo acelerado durou pouco. Já a partir dos 20 minutos, o Atlético começou a recuar a marcação. O jogo ficou truncado até os 35, quando o Millonarios iniciou um bombardeio, com boas jogadas pelas pontas. Weverton fez duas grandes defesas para salvar o time paranaense.

SEGUNDO TEMPO

O segundo tempo começou com o Atlético com dificuldades para sair jogando. O Millonarios foi tomando conta da partida aos poucos e aumentando a pressão. Os colombianos fizeram 1 a 0 aos 13 minutos. Duque recebeu na área, driblou Sidcley e chutou no canto. O time paranaense não conseguiu reagir e o Millonarios partiu para cima, em busca do segundo gol. Aos 23, Autuori tirou um meia-atacante por outro: Nikão saiu, Gedoz entrou. Aos 37, troca de volantes: saiu Lucho e entrou Rossetto.

ESTATÍSTICAS

O Atlético teve 43% de posse de bola, 6 finalizações (3 certas), 3 escanteios e 84% de precisão nos passes. O Millonarios somou 20 finalizações (5 certas), 13 escanteios e 94% de precisão nos passes.

MILLONARIOS 1 x 0 ATLÉTICO-PR (nos pênaltis 2x4)

Millonarios: Vikonis; Palacios, Pedro Franco, Cadavid e Deiver Machado; Henry Rojas (Hinestroza), Jhon Duque e Henao (Barreto); Maxi Nuñez, Quiñonez (Mosquera) e Del Valle. Técnico: Miguel Ángel Russo

Atlético-PR: Weverton; Jonathan, Paulo André, Wanderson e Sidcley; Otávio e Lucho González (Rossetto); Nikão (Gedoz), Carlos Alberto e Pablo; Grafite. Técnico: Autuori

Gol: Duque (13-2º)

Cartões amarelos: Cadavid, Duque (M). Otávio, Jonathan (A).

Árbitro: Julio Bascuñan (Chile)

Local: El Campín, em Bogotá (Colômbia)

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

2 – Nikão cruza da direita. Pablo aparece livre e cabeceia no canto. Vikonis faz grande defesa.

3 – Nikão invade a área e chuta cruzado. O goleiro segura.

18 – Falta frontal. Del Valle bate no canto. Weverton segura.

23 – Rojas solta a bomba de fora da área. A bola passa perto.

32 – Jonathan lança para a área. Grafite divide com Franco, cai e pede pênalti.

34 – Nuñez cruza. Quiñones cabeceia no ângulo. Weverton salva.

36 - Quiñonez rouba a bola no ataque, invade a área e chuta cruzado. Weverton espalma.

Segundo tempo

1 – Carlos Alberto solta a bomba de fora da área. A bola passa perto.

9 – Deiver Machado chuta de fora da área. A bola passa perto.

13 – Gol do Millonarios. Nuñez toca para Duque, que invade a área, dribla Sidcley e bate no canto.

40 – Pablo chuta de longe. O goleiro segura.

48 – Mosquera chuta de longe. Weverton agarra no centro do gol.