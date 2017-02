MEC divulga resultado da chamada única e lista de espera do Fies

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O MEC (Ministério da Educação) divulgou na tarde desta segunda-feira (13) o resultado da chamada única e dos nomes em lista de espera do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil). A lista com os estudantes contemplados está disponível no portal do Fies. São 150 mil vagas no programa para o primeiro semestre de 2017, número inferior anunciado pelo MEC no começo de 2016. O Fies oferece financiamento para estudantes pagarem mensalidades de cursos de instituições particulares. Para obter o empréstimo o candidato deve ter alcançado pelo menos 450 pontos na média do Enem e não zerar a redação. Podem concorrer às vagas os estudantes que tenham feito o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) a partir de 2010, com pontuação mínima geral de 450 pontos e que não zeraram a redação. Também será necessário comprovar renda familiar mensal bruta de até três salários mínimos (R$ 2.640). PROUNI Os candidatos aprovados na primeira chamada do ProUni (Programa Universidade para Todos) têm até esta segunda-feira (13) para apresentar a documentação nas faculdades para conseguir as bolsas de ensino superior. O candidato deve comprovar ter cursado todo o ensino médio na rede pública ou ter sido bolsista integral em escola privada. Além disso, ele deve ter renda familiar mensal de até um salário mínimo e meio (R$ 1.320) por pessoa para bolsa integral e de até três salários mínimos (R$ 2.640) por pessoa para bolsas parciais e não possuir diploma de ensino superior. Pessoas com deficiência e professores do magistério da rede pública de ensino que integrem o quadro permanente da instituição de ensino também devem comprovar as informações nas universidades.