Em sua 7ª edição, o TomTom Traffic Index traz o ranking das cidades onde os motoristas passam mais tempo no trânsito. Curitiba é a nona cidade mais congestionada do Brasil – o Rio de Janeiro é a primeira e 8ª mais congestionada do mundo. No ano passado, os curitibanos passaram 83 horas parados no trânsito.

A TomTom (TOM2) divulgou nesta semana os resultados do TomTom Traffic Index 2016, relatório anual com informações detalhadas sobre as cidades com os maiores congestionamentos de trânsito do mundo. E para os motoristas no Rio de Janeiro trata-se de uma má notícia, pois a cidade revelou-se a mais congestionada do Brasil. O carioca pode preparar-se para passar em média 47% mais tempo parados no trânsito, a qualquer hora do dia, e até 81% a mais nos períodos de pico no final do dia em comparação a uma situação de fluxo livre, ou sem congestionamentos – acrescentando até 164 horas** a mais de viagem por ano.

As próximas cidades brasileiras que figuram o ranking são Salvador (40%), Recife (37%), Fortaleza (35%) e São Paulo (30%).

Utilizando dados de 2016, o TomTom Traffic Index avalia a situação do congestionamento de trânsito em 390 cidades de 48 países em 6 continentes – de Roma ao Rio de Janeiro, de Cingapura a São Francisco. A TomTom trabalha com 14 trilhões de pontos de dados, acumulados durante nove anos. Este é o sexto ano de existência do TomTom Traffic Index.

Embora o Rio de Janeiro esteja em 8o lugar no ranking global desse ano, a cidade caiu 4 posições em relação ao ano de 2015 e foi destaque na categoria transporte público, com a estruturação da cidade para receber as Olimpíadas. Para Salvador e Recife, duas cidades que estão, respectivamente, em 28o e 43o lugar no ranking mundial, as notícias são positivas, pois houve uma leve diminuição de tráfego congestionado nesses locais.

Avaliando os dados históricos da TomTom, torna-se claro que o congestionamento de trânsito aumentou aproximadamente 13% no mundo desde 2008. Mas, de forma interessante, há diferenças surpreendentes entre os continentes. Enquanto os congestionamentos na América do Norte aumentaram em 17%, na Europa eles aumentaram apenas 2%. O fato pode estar relacionado ao crescimento econômico na América do Norte e à depressão econômica no restante da Europa. Os dados europeus podem ser fortemente influenciados pelos países do sul da Europa como Itália (-7%) e Espanha (-13%), onde ocorreram reduções marcantes nos congestionamentos de trânsito nos últimos oito anos.

Ralf-Peter Schaefer, vice-presidente da TomTom Traffic, declarou: ”O TomTom Traffic Index é divulgado todo ano para auxiliar os motoristas, cidades e planejadores do transporte urbano a entenderem as tendências dos congestionamentos de trânsito, porém, ainda mais importante é descobrir como melhorar a situação global do trânsito. Nós realmente queremos que todos pensem em como reduzir o tempo desperdiçado todos os dias no trânsito – e entendam que cada um de nós deve fazer a sua parte. Mesmo se apenas 5% de nós alterássemos os nossos planos de viagem, o tempo de deslocamento nas nossas principais autoestradas seria reduzido em até 30%***. Coletivamente, podemos trabalhar juntos para vencer os congestionamentos de trânsito”.

As pessoas podem descobrir mais sobre o TomTom Traffic Index e verificar qual é a classificação da sua cidade emwww.tomtom.com/trafficindex. O site também contém orientações úteis sobre como vencer os congestionamentos de trânsito e algumas análises independentes. Pela primeira vez, uma seleção de ‘Perfis de Cidades’ oferece insights sobre as medidas que as cidades estão adotando para melhorar a mobilidade.

Classificação geral das cidades mais congestionadas no Brasil em 2016 (nível diário geral de congestionamento– tempo adicional de percurso):

Classificação das cidades mais congestionadas Globalmente em 2016 (nível diário geral de congestionamento– tempo adicional de percurso – população acima de 800 mil habitantes):

Classificação das cidades mais congestionadas da Europa em 2016 (nível diário geral de congestionamento– tempo adicional de percurso – população acima de 800 mil pessoas):

Classificação das cidades mais congestionadas da América do Norte em 2016 (nível diário geral de congestionamento– tempo adicional de percurso – população acima de 800 mil pessoas):

Classificação das cidades mais congestionadas da América do Sul em 2016 (nível diário geral de congestionamento– tempo adicional de percurso – população acima de 800 mil pessoas):

Classificação das cidades mais congestionadas da Asia em 2016 (nível diário geral de congestionamento– tempo adicional de percurso – população acima de 800 mil pessoas):

O que a TomTom faz para vencer os congestionamentos?

As autoridades rodoviárias e governos locais podem usar os dados de tráfego da TomTom para administrar melhor o fluxo do trânsito durante a hora do rush. Podemos auxiliar as empresas no planejamento de horários de trabalho mais inteligentes para ajudar seus funcionários a evitar deslocamentos durante a hora do rush. E fornecemos aos motoristas informações do trânsito em tempo real e o roteamento inteligente do tráfego de que necessitam para evitar estradas congestionadas e chegar aonde querem, mais depressa.

Como a TomTom calcula o nível de congestionamento?

Explicando de forma simples, a porcentagem do Nível de Congestionamento é o tempo adicional que o motorista levará no trânsito em comparação com uma situação sem congestionamento. Para ilustrar, um nível de congestionamento geral de 36% significa que um deslocamento padrão levará 36% mais tempo do que ocorreria em condições normais do trânsito.