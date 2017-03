Despoluição do Rio Belém é tema de debate no Dia Mundial da Água

No Dia Mundial Água, 22 de março, acontecem em todo o país ações voltadas ao uso racional da água. Na Câmara Municipal de Curitiba, a despoluição do Rio Belém será tema de debate. As Cataratas do Iguaçu, uma das maiores belezas hídricas naturais do mundo (foto: Denis Ferreira Netto)

A Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara Municipal de Curitiba, no âmbito da campanha +Vida no Rio Belém, promover, hoje, Dia Mundial da Água, às 14h, uma audiência pública para discutir a despoluição do Rio Belém. O evento contará com a presença de especialistas em recuperação de rios urbanos, lideranças técnicas e políticas locais, além da comunidade que mora na Bacia do Rio Belém.



“O objetivo da audiência é apresentar à população um panorama geral do estado crítico que o rio se encontra, e ao mesmo tempo, discutir alternativas concretas para a revitalização do Rio Belém”, explica o deputado estadual Rasca Rodrigues (PV), coordenador da campanha +Vida no Rio Belém. Já o vereador Goura (PDT), proponente da atividade na Câmara, destaca que a audiência é uma forma de envolver a população e escolher o Rio Belém que a cidade quer para o futuro.



Entre os convidados para palestrar também está o Grupo Gestor do Rio Iguaçu, que vai apresentar um plano de ação para revitalizar o Belém em quatro anos.

20 anos da Lei das Águas

Neste dia 22 de março, Dia Mundial da Água, o Ministério do Meio Ambiente e a Agência Nacional e Águas promovem o Seminário Águas do Brasil - 20 anos da Lei das Águas. O evento acontece, no Auditório Ipê Amarelo do Ministério do Meio Ambiente, das 8h às 17h.

Evento vai debater Ecoeficiência Energética em Curitiba amanhã

Acontece nesta quinta-feira (23), em Curitiba, a palestra Ecoeficiência Energética, que irá apresentar estudos de caso sobre como reduzir o consumo de energia de um edifício pela metade com zero custo adicional de obra.



Para falar sobre o assunto, o especialista em eficiência energética e construção sustentável Guidoo Petinelli.



Também serão apresentados alguns dos primeiros edifícios Net Zero Energia em operação no Brasil. Através da combinação entre eficiência energética e geração local de energia. O evento contará ainda com a participação do engenheiro civil, vice-presidente da área Técnica do Sinduscon-PR, Euclesio Finatti, que também coordena a Comissão de Estudos da ABNT para o desenvolvimento da norma do sistema construtivo wood frame.



O evento está sendo promovido pela De Paola e Panasolo Sociedade de Advogados, Roadimex Ambiental, Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha e Portal Madeira e Construção, com o patrocínio da Bardusch Lavandeira Industrial. Mais informações pelos emails ahkparana@ahkbrasil.com ou contato@dpadv.com.br.

Licenciamento para postos de combustíveis pode ser obtido pela internet

Os interessados em emitir o licenciamento ambiental para postos de combustíveis já podem requerer o documento pela internet, por meio do Sistema de Gestão Ambiental (SGA). A ferramenta foi desenvolvida pelo Instituto Ambiental do Paraná (IAP) em parceria com a Celepar (Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná), e está gradativamente substituindo o sistema anterior, para que todo o processo seja on-line. Com o sistema, a solicitação de licenciamento ambiental pode ser feita pela internet, o que não dispensa as vistorias nos locais, e técnicos do IAP vão manter o acompanhamento nos locais dos empreendimentos que buscam o licenciamento ambiental.



Desde a implementação do novo sistema, a espera dos usuários diminuiu cerca de 60% e, para o licenciamento de postos de combustíveis, estima-se que a espera seja também reduzida. Atualmente, o SGA já conta com módulos de licenciamento para as seguintes atividades: Industrial, Comércio e Serviço, Imobiliário, Agropecuária e Tratamento e Disposição Final de Resíduos.