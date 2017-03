Temer anula duas nomeações para a diretoria da Itaipu

(foto: Divulgação)

O presidente Michel Temer e o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, acabaram anulando duas das cinco nomeaçõe para a diretoria executiva da Itaipu Binacional feitas no último dia 14. Um decreto publicado nesta sexta-feira (24), no Diário Oficial da União (DOU), anula as nomeações de Rubens de Camargo Penteado, o Rubico, que assumiria o cargo de diretor técnico executivo, e de Ramiro Wahrhaftig, que iria para Diretoria de Coordenação. Os dois são ex-dirigentes partidários, o que os impede de assumir cargos de comando em empresas públicas pela nova Leia das Estatais.

Leia mais no blog Política em Debate