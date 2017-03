Admirável escritório novo

A sala de projetos do escritório do Estudio Campetti tem bancada única, promovendo a integração dos profissionais (foto: Marcelo Stammer)

Na contramão da linha seguida por arquitetos há décadas atrás, o universo da arquitetura e decoração trilha um novo caminho. Acompanhados pelas inovações tecnológicas da atualidade e por um novo conceito de espaço coletivo, os projetos de escritório corporativos ganharam uma nova roupagem e traduzem o espirito de integração e multifuncionalidade em cada detalhe.



Novo conceito

Ambientes escuros, fechados e pouco arejados não fazem mais parte da realidade do mundo atual. Para a arquiteta Sabrina Becker esta era uma configuração padrão e delimitava departamentos: “No mundo corporativo atual, o desafio é criar ambientes mais funcionais e colaborativos”, diz. De acordo com a arquiteta Marcia Campetti, do Estudio Campetti, as organizações eram muito mais formais e burocráticas, bem diferentes do que temos hoje: ambientes mais amplos e com maior área de circulação interna.



Integração e multifuncionalidade

Para Marcia Campetti, uma das principais diferenças entre os escritórios antigos e os atuais está na disposição dos espaços. De acordo com Sabrina Becker, antigamente a divisão era uma forma de reforçar a presença da hierarquia dentro daquele ambiente. “A crescente tendência de ambientes livres e abertos é a grande diferença entre os escritórios atuais e antigos”, pontua. Ainda de acordo com ela, estruturas funcionais são essenciais para o ambiente corporativo: “As empresas buscam cada vez mais o relacionamento interpessoal, agregando aos ambientes o conforto que suas residências proporcionam”, conclui.



Iluminação – Uma aliada no dia a dia

A humanização dos espaços de trabalho é outro ponto importante nos projetos atuais. Pensar em como a Iluminação pode deixar o ambiente mais interessante e confortável é imprescindível. Para Marcia Campetti, a luz cálida misturada com a branca é favorável nesses ambientes: “Ao mesmo tempo em que a claridade favorece, a luz cálida deixa o ambiente mais humanizado, e não cansa os olhos”, explica ela.



Decor prático

“Vivemos em um mundo onde tudo acontece muito rápido, e o uso de poucos adornos é uma boa opção. Quanto mais clean, mais fluido fica”, diz Marcia Campetti. Para ela as sensações também são parte importante da decoração: “Ter um ambiente acolhedor gera mais produtividade”, explica. Sabrina Becker concorda: “Criar uma decoração original e adequada pode deixar o ambiente mais produtivo e confortável. Espaços de convívio e ambientes mais coloridos são estimulantes e trazem uma energia positiva, garantindo o bem estar físico e psicológico”, conclui.

TENDÊNCIAS

