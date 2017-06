Honda NC 750X 2018 é referência em conforto

Moto estará nas lojas até o final de junho (foto: Divulgação)

A Honda NC750X chega na versão 2018, e as novidades ficam por conta das novas cores Vermelho Perolizado e Verde Perolizado com preço público sugerido de R$ 32.500,00. A NC750X chegou ao mercado brasileiro emAbril/16com inovações, como o compartimento de bagagens e pequenos volumes localizando onde geralmente está o tanque de combustível em outros modelos. Exclusividade Honda na categoria, o espaço possui capacidade de 22 litros e nele é possível guardar até mesmo um capacete fechado. Outro destaque do modelo é a possibilidade de customização das cores emitidas pelas luzes do painel de instrumentos em LCD. Dinâmico, traz informações e alertas luminosos da parte elétrica e mecânica, conta-giros, indicador de combustível, relógio e hodômetro duplo (total e parcial). Sob o painel, o amplo para-brisa garante maior proteção contra ao vento.

O motor bicilíndrico em linha de 745cm³, OHC (Over Head Camshaft), 4 tempos, arrefecimento a líquido e injeção eletrônica PGM-FI (Programmed Fuel Injection). De respostas precisas, o motor a gasolina gera potência de 54,5 cv a 6.250 rpm e torque de 6,94 kgf.m a 4.750 rpm. Na suspensão, a dianteira possui garfo telescópico e dispõe de ajuste automático de acordo com o piso, graças ao sistema SDBV (Showa Dual Bending Valve). A suspensão traseira é do tipo monoamortecida Pró-Link, com curso de 150 mm e opções de 7 ajustes na pré-carga da mola. A distância entre eixos é de 1.534 mm, que reforça sua leveza em curvas, graças aos pneus Dunlop 120/70 (dianteira) e 160/60 (traseira).

Disponível em versão única equipada com freios ABS, na dianteira possui um disco simples de 320 mm, enquanto na traseira são 240 mm. As cores disponíveis serão Vermelho Perolizado e Verde Perolizado, com preço público sugerido de R$ 32.500,00.