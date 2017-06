Rápidas notas de Paris, que está agitada

Versão de terno preto: A minha versão de terno preto:um colete longo tuxedo da H M, uma calça Céline, sandálias Prada (foto: Ana Clara Garmendia)

A coluna de hoje sai de dentro da casa do embaixador da Romênia, onde o estilista Jean Paul Gaultier recebe convidados para o lançamento de seu mais novo perfume feminino. Faz 30 graus por aqui. Paris está agitada... também eu que não tive tempo de parar para nada e agora sento numa cadeira da imensa mansão para, rapidamente, honrar meus compromissos com as modas.

A noite de hoje tem um traje preciso: black suit. Olhei no Google antes para não dar fora e conclui que deveria criar minha própria versão do terno preto. Então, escolhi um colete longo tuxedo da loja de departamento H&M, uma calça high fashion da Céline, sandálias Prada e voilà! O look está pronto. Acho que a moda de hoje pede isso: rapidez, simplicidade e elegância. Passei perfume, não me maquiei muito e arrematei com um brinco de franjas da Zara.

Enquanto termino este texto, o champanhe é servido. Nas festas parisienses tudo começa por ele e termina com ele. No mais? Passei o dia vendo pessoas derretendo de calor nas ruas. Vi uma moça de tênis vermelho e vestido idem, o que reforça a minha ideia de que a monocromia é sempre uma boa opção, desde que sejam cores básicas ou clássicas.

Aliás, resgatei uma imagem de 2011 – a moça vestindo vestido-chemise branco e cabelos vermelhos, super na moda ainda, o que prova minha teoria que, menos é mais. Tão evidente, elementar, mas nada fácil de dar capricho ao que tem pouco para ressaltar, a não ser você mesmo. Bisous. Até semana que vem.

