Quem passou pela rua Brasílio Itibere na tarde de quinta-feira (22) pode ter se deparado com uma cena um tanto quanto inusitada. Um homem foi visto andando pelado em plena luz do dia, aparentemente tranquilo.



Um leitor do jornal Bem Paraná chegou a fazer um registro do homem, que parece não se incomodar com o frio do primeiro dia de inverno em Curitiba.