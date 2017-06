Acesso à sessão divide opiniões

Uma das divergências entre a Câmara Municipal, a Polícia Militar e os sindicatos dos servidores públicos municipais sobre a sessão de votação do pacote de ajuste fiscal é sobre o número de pessoas que poderá acompanhar o processo dentro da Casa. A direção do Legislativo insiste que pelas normas do Corpo de Bombeiros, apenas 50 pessoas podem entrar no plenário e outras 20 nas galerias.

A questão foi debatida nas reuniões de negociação na semana passada, mas não houve consenso. “A Câmara inaugura nova fase. Ou seja, não poderá mais ter sessão solene, posse com 200, 300 pessoas. Se a regra for manter esse número de pessoas é preciso fiscalizar”, questionou o advogado do Sindicato dos Servidores Municipais de Curitiba, Ludimar Rafanhim.

O representante do Sindicato dos Guardas Municipais de Curitiba (Sigmuc), Rejane Soldani Sobreiro, denunciou que vídeos e fotos com registros das últimas ações da Polícia Militar na Câmara mostrariam que alguns policiais estavam sem identificação, portavam armas de calibre 12 e utilizavam bastão de aço, na última terça-feira. O vereador Bruno Pessuti (PSC) defendeu que todos os que entrarem na Casa sejam revistados.