Jovem aprendiz: dicas para ser efetivado

Todas as empresas brasileiras, de grande e médio porte, com mais de 50 funcionários podem ter em seu quadro funcional jovens aprendizes. Para tal função o candidato deve ter de 14 a 24 anos.

Descrita na Lei 10.097/2000, aprovada em 2000 e regulamentada em 2005, a exigência para a contratação de jovens aprendizes no Brasil determina que toda empresa com funcionários alocados em funções que demandem formação profissional deve ter de 5% a 15% de jovens aprendizes.

O Instituto da Oportunidade Social (IOS) já capacitou, ao longo de sua trajetória de 19 anos, mais de 28 mil pessoas, e proporcionou emprego em áreas administrativas e de tecnologia para cerca de 4 mil alunos. A organização sem fins lucrativos ou governamentais trabalha em prol da inclusão de jovens e pessoas com deficiência no mercado de trabalho. A capacitação desses jovens tem contribuído para um incremento de 40% em média, na renda de suas famílias.

“Qualificar, formar e empregar jovens no mercado de trabalho vai além do cumprimento da lei. Para nós, do IOS, é um ato de compromisso com o desenvolvimento econômico e social do Brasil. É a missão do nosso Instituto. “, declara a Gestora do IOS, Alecsandra Neri

Nesse contexto, a gestora do IOS, aponta sete dicas para que o jovem aprendiz tenha chances de ser efetivado ou indicado pela empresa após o final da capacitação. São orientações para chamar a atenção da empresa a fim de focar investimentos em qualificação e especializações que serão revertidas em produtividade e ganhos para empresa.