Curitiba terá 36 dias de folga com feriados prolongados em 2018

O ano de 2017 foi farto de feriados prolongados, oito ao todo. Muitas datas caíram na quinta e sexta-feira, o que prolongou os dias de folga. E o próximo ano não será diferente. Igualmente, serão oito datas passíveis de emendas com os finais de semana, prolongando as folgas. No total, contando os dias de feriados com sábados e domingos, serão 36 dias de folga. Sem sábados e domingos, serão 14 dias de folgas extras.

No entanto, segundo a economista Juliana Inhasz, da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (Fecap), além de proporcionar um descanso extra, os feriados influenciam negativamente o comércio e a indústria. Para Juliana, o grande número de feriados prolongados reduz a produção econômica, pois menos pessoas estarão trabalhando.

O lado positivo dos "feriadões", diz Juliana, fica com a movimentação no turismo. No entanto, a lenta recuperação da crise econômica e a redução da produção são fatores que reduzem as expectativas para o setor.

Em Curitiba, o setor acusou bons resultados neste ano. Um dos exemplos foi a Linha Turismo, com 108.879 embarques somente nos feriados prolongados de 2017.

A lista dos feriados de 2018

Confraternização Universal 1º de Janeiro (Segunda)

Carnaval 12 a 14 de Fevereiro (Segunda a quarta/facultativo)

Paixão de Cristo 30 de Março (Sexta)

Tiradentes 21 de Abril (Sábado)

Dia do Trabalho 1º de Maio (Terça)

Corpus Christi 31 de Maio (Quinta)

Independência do Brasil 7 de Setembro (Sexta)

Nossa Senhora de Aparecida 12 de Outubro (Sexta)

Finados 2 de Novembro (Sexta)

Proclamação da República 15 de Novembro (Quinta)

Natal 25 de Dezembro (Terça)

Avenidas campeãs de acidentes terá blitze

Do dia 16 ao dia 18 de novembro equipes do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) e de parceiros estarão em quatro pontos da Capital que possuem maior índice de acidentes com blitze educativa das 11h30 às 13h30. São eles: Avenida Visconde de Guarapuava, Avenida Marechal Floriano Peixoto esquina com a Avenida Marechal Deodoro, Avenida Sete de Setembro (próximo ao Shopping Estação) e a Avenida Silva Jardim esquina com Rua Alferes Ângelo Sampaio. Nos locais serão desenvolvidas performances que representam as diferentes vítimas de trânsito e situações de risco.

As ações fazem parte de atividades do Detran para homenagear e lembrar das vítimas de acidentes nas ruas e estradas do Estado. Todos os dias, cerca de cinco pessoas morrem e 130 ficam feridas no trânsito paranaense. As ações seguem até o domingo. No doming, data escolhida pela Organização das Nações Unidas (ONU) como Dia Mundial em Memória às Vítimas de Trânsito, haverá apresentação com o grupo de teatro Grutun!, da Unibrasil, além de distribuição de mudas de árvores e materiais educativos.