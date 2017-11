Luciano Huck diz a amigos que não será candidato

MÔNICA BERGAMO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apresentador Luciano Huck comunicou a familiares e a amigos próximos que não pretende ser candidato a presidente da República. A informação foi publicada pelo jornalista Gilberto Dimenstein em sua página no Facebook. A reportagem confirmou o fato com dois interlocutores de Huck. Enviou também uma mensagem por WhatsApp ao apresentador. Ele está em uma gravação e não pôde responder. Huck tem oscilado nos últimos dias entre se lançar ou não candidato. Por um lado, ele tem um grande desejo de participar da vida política do país. Por outro, tem muito a perder: um programa de televisão na TV Globo e contratos publicitários que são fruto da excelente imagem que tem com os consumidores. Ainda antes que sua intenção se candidatar se tornasse pública, Huck chegou a se reunir com Alckmin para falar sobre política. Também conversou com Joaquim Barbosa, em quem pensava como ministeriável. O ex-presidente Lula comentou a eventual candidatura de Huck nesta quinta (23), dizendo que quer "disputar com alguém com o logotipo da Globo na testa". Neste ano, Huck se tornou integrante do movimento Agora!, que defende a renovação política. O deputado Roberto Freire (SP), presidente do PPS, propôs que sua legenda incorporasse o movimento em torno de uma candidatura do apresentador. O Agora!, no entanto, diz que não quer se tornar partido. A interlocutores, Huck tem dito que se pronunciará definitivamente sobre o tema nos próximos dias.