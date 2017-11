Como se comportar na festa da firma e não passar vergonha

Com a chegada do fim de ano as empresas realizam seus encontros para confraternização, a ‘festa da firma’ como alguns brincam. Contudo, existem diversos pontos que dever ser destacados antes de ir a esses eventos para evitar que um momento de diversão se transforme em um problema profissional. É o que alerta o consultor em recursos humanos, Celso Bazzola.

“Já observei diversos casos nos quais a festa terminou muito mal para parte de seus participantes, criando uma situação que acompanhou o profissional por muito tempo. Nessa hora é importante ter em mente que o evento é relacionado ao trabalho, não sendo hora de ‘soltar a franga’. Pensando nisso, preparei algumas recomendações”, avisa ele.

De acordo com Bazzola, a confraternização é o momento em que a empresa agradece seus colaboradores, estreita a parceria, comemora as conquistas e conclui mais um ano de trabalho, proporcionando um encontro descontraído. “Mas, lembro que esses momentos também são grandes canais de relacionamentos “networking”, onde há uma aproximação entre todos, independentemente dos níveis hierárquicos”, diz o consultor

Portanto, estar presente torna-se importante e elegante, mesmo para os gestores, além de melhorar a amizade, demonstra seu interesse pelas realizações da empresa, evitando assim a taxação de pessoa não sociável ou que não gosta do ambiente de trabalho.

Evite problemas

Apesar de ser importante a ida, há relatos de excessos cometidos pelos participantes, levando a situações não comuns ou vexatórias. Isso pode causar transtornos futuros para a imagem da pessoa perante os colegas de trabalho.

Além disso, hoje os smartphones e as redes sociais, fazer com que muito do que é feito nessas ocasiões se perpetuem exercendo uma grande influência na vida pessoal e profissional, aumentando a vulnerabilidade da imagem perante o meio que se relaciona e causando uma má impressão não apenas para seus colegas de trabalho, mas a outras pessoas que possam ter acesso essas informações.

Dez dicas para a festa na firma

Algumas atitudes devem ser evitadas como fazer declarações românticas para colegas de trabalho aos olhos de todos ou dançar de forma sensual causando constrangimentos aos participantes, dentre outras ações. Assim, apresento algumas dicas para que esses momentos sejam apenas de alegria e de descontração:

1 Aceite o convite da empresa e participe da confraternização, pois isto poderá ajudar a criar um ambiente de relacionamento saudável

2 Não sendo possível comparecer, agradeça e informe o motivo pelo qual não poderá estar presente

3 Chegue no horário para que possa ter tempo de cumprimentar a todos, lembre-se não se trata de uma balada

4 Não exagere em bebidas alcoólicas durante a festa, beba com responsabilidade e não dirija após o término da festa

5 Crie um ambiente de igualdade e procure se relacionar com todos os presentes, misture-se e evite grupinhos

6 Use roupas discretas e condizentes com o ambiente, procure utilizar roupas alegres respeitando seu visual. As mulheres devem evitar roupas curtas ou com decotes e aos homens camisas abertas ou fora do padrão local

7 Seja cordial com todos os presentes independente se tiver contato próximo ou não e busque falar de temas neutros que não prejudiquem a imagem da empresa ou das pessoas

8 Caso perceba que algum colega esteja exagerando, ajude-o retirando de forma sutil da situação e desviando a atenção para outros temas ou postura

9 Não ser o último a sair da festa

10 Evite exageros, como comer e beber de forma excessiva, isso poderá gerar comentários desagradaveis, como o famoso ‘morto de fome’.

Enfim, é importante participar das festas comemorativas da empresa, mas fique alerta para evitar situações desagradáveis que poderá marcar sua imagem e causar transtornos momentâneos e brincadeiras futuras.