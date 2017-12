Atlético tenta contratar atacante do Vitória, diz site

(foto: Reprodução/Ecvitoria.com.br)

O polêmico site Sportv4 – que não tem relação com os canais de TV Sportv – noticiou que o Atlético Paranaense tem interesse em contratar o atacante Neilton, 23 anos, do Vitória. A notícia não traz mais detalhes, sobre valores ou tipo de transferência (compra ou empréstimo).

O jogador, que atua na ponta-esquerda ou como meia-atacante, foi um dos destaques do Vitória no Brasileirão, com seis gols e sete assistências em 30 jogos (24 como titular). Segundo o site alemão Transfermarkt.de, especializado em negociações, o jogador tem valor de mercado de R$ 10 milhões.

Neilton começou nas categorias de base do Santos. Foi aproveitado no time profissional do clube paulista em 2013. Em 2014, foi contratado pelo Cruzeiro, que pouco utilizou o jogador naquele ano. Em 2015 e 2016, ficou emprestado para o Botafogo e teve grande desempenho no ano passado. Começou 2017 emprestado ao São Paulo, mas não conseguiu se firmar no clube paulista.

Em maio de 2017, com o final do seu vínculo com o Cruzeiro, ele foi contratado pelo Vitória. Ele tem contrato até junho 2020 com o clube baiano.