Atualização e novos cadastros do Educard serão realizados a partir de 5 de fevereiro

A partir de segunda-feira (5), a Prefeitura de Araucária volta a atualizar o cadastro dos alunos que utilizam o Cartão Educard e receber novos estudantes que ainda não aderiram ao Programa Passe Livre, referente ao transporte estudantil gratuito do município. Todos os alunos que já possuem o cartão precisam atualizar os dados para utilizar o cartão este ano. Agora tudo é feito em um único local: no Departamento de Transporte Escolar.

O Programa Passe Livre, desenvolvido por meio da Secretaria Municipal de Educação, garante aos estudantes de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio (incluindo EJA e CEEBJA) matriculados nas instituições de ensino públicas de Araucária a isenção de tarifa no transporte público. O objetivo do passe livre é facilitar e incentivar os alunos a um maior comparecimento na unidade escolar. Para muitas famílias, o custo com o transporte escolar de um ou mais alunos pesa no orçamento.

INFORMAÇÕES:

- Local: Departamento de Transporte Escolar, na Avenida Dr. Victor Ferreira do Amaral, 1313 (sede antiga Viação Tindiquera);

- Horário de Atendimento: segunda a sexta-feira, das 08h30 às 12h e das 13h às 16h30.

- Telefone: 3901-5481 e 3901-5258.

Documentos necessários para PRIMEIRO CADASTRO:

- Declaração de matrícula da unidade de ensino para alunos de escolas estaduais;

- RG e CPF originais do aluno e do responsável;

- Comprovante de residência no nome do responsável legal.

- Presença do pai/mãe e/ou responsável legal.

Documentos necessários para RENOVAÇÃO do Cartão Educard: os documentos acima citados mais o cartão antigo, porém a presença do pai/mãe e/ou responsável legal não é obrigatória.

Turnos de uso do Cartão Educard (de acordo com a matrícula do estudante):

- manhã – uso do cartão autorizado entre 04h e 13 h;

- tarde - uso do cartão autorizado entre 11h e 19h;

- noite - uso do cartão autorizado entre 17h e 01h.

* para o turno integral, o uso do cartão fica autorizado para todo o dia.

Sobre os créditos e uso do Educard

Os créditos no cartão levarão em conta os dias letivos e o horário de aula do aluno, por isso o cartão não poderá ser utilizado aos domingos, feriados ou no período de férias. São limitados dois créditos/dia por aluno, para ida e vinda entre casa e escola. Nos casos de crianças da educação infantil (0 a 5 anos), o benefício prevê quatro créditos, considerando que as crianças deverão estar acompanhadas por um responsável.

Os alunos cadastrados estarão sujeitos ao sistema de biometria facial, que compara o rosto do usuário do cartão com o cadastro de seu beneficiário, visando combater fraudes. A biometria facial será realizada no próprio Departamento de Transporte Escolar.

Cabe ressaltar que o mau uso do cartão pode ocasionar suspensão do benefício. O aluno que tiver menos de 75% de frequência nas aulas, durante o trimestre (com exceção das faltas justificadas nos termos da legislação educacional) também pode perder o Passe Livre.