(Divulgação Araucária)

O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) de Araucária abrirá suas portas todos os sábados do mês de março em decorrência do “Mês do Consumidor”. A iniciativa tem como objetivo oferecer mais opções de horários para os consumidores que precisam realizar atendimentos relacionados a problemas de consumo.

O horário de funcionamento, aos sábados, será das 8hrs às 12hrs. Durante esse período, os consumidores poderão receber informações e orientações sobre seus direitos e ter acesso a serviços de conciliação e resolução de conflitos.

O PROCON de Araucária é um órgão público que tem como objetivo proteger os direitos dos consumidores e garantir que as empresas cumpram as normas de proteção ao consumidor. Com a abertura aos sábados no mês de março, o órgão busca aumentar a efetividade de suas ações e aprimorar o atendimento aos consumidores, fortalecendo a relação de confiança entre empresas e consumidores.

Horário de funcionamento

Além do atendimento presencial na sede localizada na Rodovia do Xisto, 5815 (anexo ao Sine), os consumidores também podem agendar atendimentos por telefone no número (41) 3614-1786. O telefone 0800-643-2834 pode ser acionado em caso de dúvidas. Ambos têm atendimento das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, sendo que o atendimento presencial ocorre até as 14h.

Excepcionalmente neste mês de março abrirá, também, aos sábados das 8hrs às 12hrs.

Em caso de qualquer problema de consumo, é importante que o consumidor busque seus direitos e acione o PROCON para solucionar o conflito de forma rápida e eficiente.