Quatro Barras inicia recapeamento na Avenida Dom Pedro II

A Prefeitura de Quatro Barras deu início na semana passada às obras de recapeamento na Avenida Dom Pedro II. Os trabalhos tiveram início na rotatória do Florestal e atenderão pontos críticos da avenida até a rotatória do Jardim Pinheiros. Os investimentos em recape, que totalizam R$ 2,4 milhões licitados, já atenderam as regiões do Jardim Menino Deus, Colônia Maria José e agora chegam à área central, passando na sequência para outros bairros. O próximo ponto para benfeitorias é a Rua João Creplive Sobrinho, no bairro Jardim Creplive. A proposta das obras é melhorar a condição viária e a mobilidade dos moradores.