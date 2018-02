THOMAS CHOI E LAURA HELENA VENCEM O TOUR NACIONAL JUVENIL – PR

(foto: Divulgação)

Terminou neste domingo a disputa da segunda etapa do Tour Nacional Juvenil-PR, no Clube Curitibano. Os grandes vencedores foram Thomas Choi e Laura Helena Caetano. Além do alto nível da disputa, o dia ainda foi marcado por mais um hole in one. Desta vez, o feito foi realizado pela paulista Karen Hoshino, no buraco 14, com um ferro 7. Coincidentemente o mesmo buraco, em que o paranaense Renato da Silva Filho realizou seu feito, na sexta-feira.

O paulista Thomas Choi empatado em primeiro lugar, no dia anterior, com o paranaense Daniel Celestino, fez a melhor volta do dia, (69) – 3, para vencer a disputa. Lucas Park, que os seguia de perto recuperou-se nos últimos buracos e acabou ficando em segundo da categoria.

No feminino a campeã foi a paulista Laura Helena Caetano, com 228 tacadas, que manteve a liderança conquistada no sábado, quando ultrapassou Ana Sung.

Na categoria B, Choi também foi o campeão com 214 tacadas, seguido de Lucas Park com 216 e do paranaense Daniel Celestino com 217.

Na categoria C, o vencedor foi Guilherme Grinberg que terminou o dia com par de campo. O segundo lugar ficou com Marcos Park com 232 tacadas e em terceiro Rafael Benadiba com 233.

Na categoria D, Pedro Miyata ficou em primeiro lugar com 258 tacadas, em seguida ficou Leonardo Yin com 260 e Guilherme Ziccardi com 272.

Na categoria E, Eduardo Nonaka venceu com 301 tacadas, seguido de Bernardo Brezolin com 310.

Na categoria feminina B, Laura Helena Caetano venceu com 228 tacadas. O segundo lugar ficou com Ana Sung Marques com 232, e em terceiro a carioca Beatriz Junqueira com 233.

Na categoria feminina C, a campeã foi Meilin Hoshino com 244 tacadas, seguida da catarinense Maria Julia Ribeiro com 280 e Michele Yin com 317.

Na categoria feminina D, a vencedora foi Sabrina Kim com 280 tacadas, em segundo ficou Marina Naime Nonaka com 293 e em terceiro Isabela Santos com 343.

O líder do ranking nacional juvenil – Daniel Celestino – e a catarinense Maria Julia Ribeiro, receberam nesse fim de semana, junto com a premiação do Tour Nacional Juvenil – PR o troféu Renato Leitner, por serem os paranaenses melhores posicionados no torneio.

A etapa conta com o patrocínio via Lei de Incentivo das seguintes empresas: Consórcio Servopa, Mili, Condor e Elejor, além do apoio das Águas Sferriê e do Harbor Hotéis, que é o hotel oficial da Federação.

Os patrocinadores oficiais da FPCG são: Poliservice, Kapersul, Carrér, Dorigo, Weiku, Elco, Otello e 10 pastéis.

PROGRAMA DE NOVOS TALENTOS DA FPCG ORGANIZA TORNEIO COM 40 CRIANÇAS

Mais uma vez, a FPCG organizou um encontro com as escolas de golfe dos clubes de Curitiba e região. A atividade aconteceu em paralelo à disputa do Tour Nacional Juvenil etapa PR, no Clube Curitibano. E aproximou os pequenos futuros golfistas da sensação de participar de uma competição.

O Torneio de Novos Talentos da FPCG aconteceu na tarde de sábado, 3 de fevereiro, com 40 iniciantes inscritos. As escolas participantes foram: Clube Curitibano, professor Victor Bortolucci, Alphaville Graciosa Clube, professor Tiago Ogawa e a academia de novos talentos da FPCG/LPGC, professor Maurílio Santana.

O tipo de competição aplicadas foram de Drive, Chip e Putt, nos mesmos moldes utilizados nos Estados Unidos (Drive Chip e Putt Championship), o objetivo da federação é incentivar os atletas e fomentar a modalidade para os alunos que frequentam as escolinhas de golfe. A federação estará organizando nos próximos meses, mais um torneio com outra modalidade, para reunir os jovens talentos.

Desde o início de 2017, quando o presidente Sakae Tamura assumiu a FPCG, tem como um dos seus objetivos fortalecer a base do golfe. “Os jovens atletas são o futuro do nosso esporte, por isso, é necessário que seja trabalhado efetivamente nesta categoria. A chave do sucesso é a parceria que formamos com os clubes.” – diz o presidente.

O projeto de Novos Talentos da FPCG, além de organizar eventos e torneios junto com as escolas dos clubes, motivando os jovens atletas a prática do golfe, também conta com a Academia, que é uma parceria da FPCG/LPGC/TOP2020. A Academia é localizada nas dependências do Las Palmas Golf Country & Club, atendendo duas turmas semanalmente com um total de 20 crianças de escola pública/particular.

Para saber mais sobre o projeto, entre em contato com a FPCG pelo e-mail: admgolfe@fpcg.com.br.

INSCRIÇÕES ONLINE PARA O XXV CAMPEONATO ABERTO DO NORTE DO PARANÁ

Na primeira semana de março, acontecerá o XXV Campeonato Aberto do Norte do Paraná, no Londrina Golf Club. O campo estará aberto para treino na sexta-feira dia 2, e o campeonato acontece no sábado e domingo, 3 e 4.

As modalidades de jogo serão Stroke Play e Stableford, ambas em 36 buracos. Além das premiações por categoria no masculino e feminino, haverá premiação especial para os melhores gross/net, sênior e juvenil.

A programação social do torneios será café da manhã, jantar no sábado no Hotel Bourbon, e no domingo, coquetel de encerramento na entrega dos troféus.

O torneio é válido para o ranking da FPCG. O limite de jogadores é de 120 por ordem de inscrição, o valor é de R$ 250,00 – categoria masculina, R$ 200,00 – categoria feminina e R$ 100,00 – categoria juvenil.

As inscrições poderão ser feitas através da ficha de inscrição online, ou pela secretaria do clube pelo e-mail: secretaria@londrinagolfclub.com.br, o encerramento das inscrições será dia 2 de março de 2018, às 17h00.

O patrocinador do torneio é a Medilar – gestão em saúde.



PARANAENSE DANIEL CELESTINO É CONVOCADO PARA REPRESENTAR O PAÍS NO SUL-AMERICANO DE GOLFE JUVENIL

O paranaense Daniel Celestino – atual líder do ranking nacional juvenil – foi convocado pela Confederação Brasileira de Golfe (CBG) na última sexta-feira, para representar o país no 51° Campeonato Sul-Americano de Golfe Juvenil, em Medellin, na Colômbia.

Em 2017 a equipe masculina que subiu ao pódio e levou o bronze foi formada por: Daniel Celestino, Rohan Boettcher e Andrey Xavier.

Os brasileiros convocados neste ano foram os dois paulistas: Lucas Park e Thomas Choi, além do paranaense Celestino. No feminino, representarão o Brasil, Laura Caetano do Distrito Federal, atual campeã brasileira juvenil e líder do ranking da categoria, Nina Rissi, que vive e treina na Espanha, e a carioca Beatriz Junqueira, atual campeã brasileira e líder do ranking pré-juvenil.

A delegação terá apoio do Comitê Olímpico do Brasil (COB), com recursos da Lei Agnelo Piva, e ainda conta com a presença de Luiz Felipe Miyamura, técnico nacional da CBG, e África Alarcon, preparadora física da entidade.

Os convocados fazem parte do Programa de Alto Rendimento da CBG, desenhado e comandado pela Diretoria Técnica. O programa tem como objetivo principal o desenvolvimento técnico dos atletas em competições internacionais para um melhor posicionamento no ranking mundial.

EM FEVEREIRO PARTICIPEM DO 14° OPEN ROYAL GOLF

A décima quarta edição do Open Royal Golf, acontece na terceira semana de fevereiro, dias 17 e 18, em Londrina-PR. O campo estará aberto para treino na sexta-feira, até as 16h00. O torneio é o primeiro de 2018 válido para o ranking estadual da FPCG.

A competição seguirá as recomendações das entidades responsáveis pelas Regras de Golfe (USGA e R&A), passando a adotar a nova forma de desempate no torneio. Em vez de utilizar os últimos 36, 18, 9, 6, 3 e 1 buraco(s) para o desempate, como feito anteriormente no Brasil, serão usados somente os últimos 9, 6, 3 e 1 buraco(s).

As modalidades serão Stroke Play e Stableford, ambas em 36 buracos. A confraternização entre os golfistas está garantida com a programação social organizada pelo clube. No sábado, haverá café da manhã e jantar. No domingo, terá café da manhã e, após os jogos, será servido um coquetel de encerramento na cerimônia de premiação.

Os interessados deverão preencher a ficha de inscrição e enviar ao clube até no máximo dia 14 de fevereiro, às 17h00. No total serão 81 vagas preenchidas por ordem de inscrição. Os valores são de R$250,00 para a categoria Masculina, R$200,00 para a categoria Feminina e R$ 100,00 para os juvenis.

Os patrocinadores do torneio são: Divesa, André Paulino e Sabin. Os apoiadores são: Mercados Mufatto, Copacol, Zanni, Dentalclean, Panvel, Castro Clinica, Hoftalon, Centro do Coração, Ecocardio, Recos e Itamaraty.