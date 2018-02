Richa determina auditoria em contratos de concessão de rodovias

(foto: Franklin de Freitas)

O governador Beto Richa determinou nesta quinta-feira (22) que a Controladoria Geral do Estado realize uma ampla auditoria nos contratos de concessão de rodovias celebrados pelo Departamento de Estradas de Rodagens do Paraná (DER) e também sobre os aditivos que foram assinados com as concessionárias do Anel de Integração. O prazo para a realização do trabalho é de 90 dias.



Nova fase da Lava Jato mira na concessão de rodovias no Norte do Paraná

Richa determina afastamento de investigado e passa apuração para Controladoria Geral do Estado

No despacho, o governador estabelece que a Controladoria deve elaborar um relatório sobre os procedimentos e apurações realizadas. O documento também dispõe que o órgão pode sugerir o aprimoramento das rotinas e práticas administrativas do DER caso considera necessário.

Leia mais no Blog Política em Debate