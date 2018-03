Vagas de emprego em farmácia leva centenas para fila em Curitiba

(foto: Divulgação)

Mais de3 300 pessoas enfrentaram filas durante toda a terça (13) para concorrer às 200 vagas de emprego disponíveis nas Drogarias Nissei. A fila no Centro de Treinamento de Capacitação da farmácia, no Cabral, chegou a mais de um quarteirão. O primeiro dia de recrutamento foi no sábado, com 915 atendimentos. A rede oferece vagas para operador de caixa, assistente de loja, atendente de balcão, farmacêutico e gerente de loja.

Até o final deste ano, a Nissei prevê a contratação de mais de 200 novos colaboradores para atender ao plano de expansão. Entre os benefícios, estão vale transporte, seguro de vida e vale refeição. A Drogarias Nissei é considerada a maior rede de farmácias do Paraná e está entre as dez maiores do Brasil, com mais de 270 lojas nos estados do Paraná, Santa Catarina e São Paulo.