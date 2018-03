Presidente do Coritiba elogia técnico e promete reforços

O presidente do Coritiba, Samir Namur (foto: Geraldo Bubniak)

O presidente do Coritiba, Samir Namur, concedeu entrevista coletiva nessa quarta-feira (dia 14), no Couto Pereira, após o empate com o Goiás. O dirigente prometeu reforços para a Série B, reclamou de dívidas deixadas pela gestão anterior e defendeu o técnico Sandro Forner.

Sobre o treinador, Namur explicou que Sandro Forner tem o perfil que a diretoria projetou para 2018. “Trabalha com as categorias de base. É um técnico jovem, ambicioso e estudioso. Não é um empirista como a gente vê por aí”, declarou. “A avaliação é satisfatória. Há uma série de críticas e avaliações, mas são feitas internamente”, afirmou.

Perguntado se o elenco atual tem condições de terminar entre os quatro primeiros da Série B, o presidente admitiu que precisa de reforços. “O atual time, o atual elenco, teria dificuldades para ficar entre os quatro primeiros. Até por isso vamos buscar reforços”, declarou. No entanto, elogiou o desempenho da equipe contra o Goipas. “O time provou hoje contra um dos candidatos ao acesso que poderia brigar pelo acesso”, disse.

“A partir de abril existe uma folga no orçamento para contratarmos. Já estamos prospectando vários atletas”, declarou. Namur assumiu a presidência em janeiro e reclamou que a diretoria passada deixou dívidas. “No ano passado, o Coritiba emprestou atletas de outros clubes e não pagou. O Coritiba não tem crédito nesse mercado. A gente tenta empréstimo com esses clubes e eles negam, porque exigem que seja pago o que o clube deve”, afirmou.

O presidente explicou que as contratações não são decisões individuais do diretor de futebol, Augusto de Oliveira. “A tomada de decisão para a contratação é coletiva, não é apenas do diretor de futebol. Começa lá nos observadores, passa pela comissão técnica e pelo gerente de futebol. É uma decisão coletiva. O diretor também participa”, contou. “E contratar não é a única função do diretor de futebol”, ressaltou.