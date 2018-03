Coritiba empresta Ruy e busca laterais e meia

Samir Namur: negociação com Abner e Carlos César (foto: Geraldo Bubniak)

O Coritiba emprestou o meia Ruy, 29 anos, para o América-MG. O jogador não vinha sendo utilizado pelo técnico Sandro Forner. Disputou apenas quatro partidas pelo Coxa em 2018 e não conseguiu se destacar.

A ideia da diretoria do Coritiba é buscar reforços para a Série B do Campeonato Brasileiro, que começa no próximo mês. O nome mais próximo de um acerto é Carlos César, que joga nas duas laterais. O jogador, de 30 anos, está encostado no Atlético-MG. Só disputou uma partida no ano. Em 2017, também só atuou em cinco partidas. Em 2014, ele teve uma passagem apagada pelo Atlético-PR. Entrou em campo apenas duas vezes pelo clube paranaense naquele ano.

Outra possibilidade para a lateral-esquerda é Abner, que deixou o Estoril, de Portugal, onde estava emprestado pelo Real Madrid. O jogador tem interesse em retornar ao Coritiba, clube que o revelou, e a equipe espanhola também pretende ceder o jogador. O obstáculo é jurídico. “Ele (Abner) procurou o Coritiba porque queria retornar por motivos de carreira e identificação com o clube. Dentro da análise do departamento de futebol, o Abner poderia ajudar porque se encaixaria no perfil financeiro adequado, mas existe um impasse jurídico para saber se o Real Madrid pode, ou não, emprestar. O Real Madrid fez uma consulta à FIFA, que ainda não respondeu”, explicou o presidente do Coritiba, Samir Namur, em entrevista coletiva na quarta-feira.

O Coritiba também está tentando contratar um meia ofensivo. Um dos nomes cogitados foi Lucas Fernandes, 20 anos, do São Paulo. No entanto, o clube paranaense tem uma dívida com a equipe paulista, que exigiu o pagamento do débito para iniciar novas negociações. Na terça-feira, Samir Namur reclamou que a gestão passada buscou empréstimos em outros clubes e não pagou. E que essas dívidas estão dificultando as contratações em 2018.

Lucas Fernandes foi promovido ao time profissional do São Paulo em 2016. Já soma 39 jogos e dois gols pela equipe. Em 2018, disputou apenas três partidas.