IAT resgata maitaca-verde feriada na zona rural de Pitanga. (Bruna Durat/IAT)

Técnicos do núcleo regional do Instituto Água e Terra (IAT) de Pitanga, na região central, resgataram nesta terça-feira (31) uma maitaca-verde (Pionus maximiliani). O pássaro foi encontrado com ferimentos na asa esquerda, próximo a uma escola, na zona rural do município. O IAT é vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável (Sedest).

A uma maitaca-verde foi encaminhada ao Centro de Apoio à Fauna Silvestre (CAFS), clínica veterinária da Universidade Estadual do Centro-Oeste–Unicentro, em Guarapuava. Ficará em tratamento até melhorar dos machucados. Após a cicatrização, será devolvida à natureza.

O resgate em Pitanga integra o pacote de ações promovido pelo Governo do Estado, por meio da Sedest, para cuidar de animais silvestres em todos os municípios paranaenses. No ano passado 6,9 mil animais silvestres resgatados, atendidos e/ou destinados adequadamente pelos Escritórios Regionais do IAT, para os cinco Centros de Apoio aos Animais Silvestres (CAFS) e para o Centro de Triagem e Atendimento de Animais Silvestres (CETAS).

Ao todo, desde 2019, são mais de 32 mil animais silvestres atendidos no Estado (18.810 apreendidos ou resgatados e outros 13.354 atendimentos, tratados e destinados adequadamente).

“O IAT está vigilante em relação aos animais silvestres, promovendo todos os cuidados voltados para a saúde dos animais, das pessoas e do ambiente como um todo”, afirmou o diretor-presidente do órgão ambiental estadual, Everton Souza.

FAUNA SILVESTRE – Desde 2019, a fauna silvestre ganhou um novo olhar no Paraná, com a criação dos CAFS e CETAS. No ano passado, o Estado regulamentou a responsabilidade para o atendimento de ocorrências envolvendo o tema nos perímetros urbanos e periurbanos, com a Resolução Conjunta Sedest/IAT nº 13/2022.

Os atendimentos podem ser registrados na situação de fauna vitimada, quando ocorrem maus-tratos, tráfico ilegal, cativeiro irregular, atropelamento, entre outros. Nestes casos, são necessários atendimento médico veterinário, com encaminhamento aos CAFS e CETAS.

Porém, também existem os registros de resgate e encaminhamento de animais sem necessitar desse atendimento. Os casos mais comuns nessa situação envolvem aves, gambás e cobras, animais encontrados normalmente nas residências urbanas.

COMO DENUNCIAR – Denúncias em relação a maus-tratos, tráfico ilegal, cativeiro irregular, atropelamento podem ser feitas ao IAT ou ao Batalhão de Polícia Ambiental Força Verde, da Polícia Militar do Paraná.

No IAT, a denúncia deve ser feita para o serviço de Ouvidoria, disponível no Fale Conosco. É importante informar a localização e os acontecimentos de maneira clara. Quanto mais detalhes sobre a ocorrência, melhor será a apuração dos fatos.

No Batalhão de Polícia Ambiental Força Verde a denúncia é feita pelo site da Ouvidoria da Polícia do Estado. Se preferir, ligue para o Disque Denúncia: 181.

MAITACA-VERDE – A espécie Pionus maximiliani, popularmente conhecida como maitaca-verde, está espalhada pelo Brasil, principalmente nas regiões Sudeste e Centro-Oeste. É facilmente identificada pela coloração esverdeada das penas, com uma pequena faixa roxa abaixo do pescoço e base ventral da cauda de cor vermelha. Se alimenta principalmente de frutas e sementes.