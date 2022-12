Valquir Aureliano

Foi acesa na noite de quarta-feira (30) a gigantesca esfera luminosa na Praça Afonso Botelho dentro do Natal de Curitiba. Patrocinada pelo Club Athletico Paranaense, a imensa estrutura tem 15 metros de altura e 15 metros de diâmetro e foi decorada com quatro mil metros de fita LED. Em formato de bola de Natal gigante, a decoração promete ser um dos pontos de parada para fotos nesta temporada natalina. A montagem da estrutura de 3,6 toneladas levou mais de 15 dias e precisou de caminhões especiais para erguer as peças de aço. A decoração ficará na praça até 8 de janeiro.

Nesta quinta-feira (1), será inaugurada a Vila de Natal Electrolux, na Praça Santos Andrade — uma das atrações gratuitas mais aguardadas do Natal de Curitiba, que funcionará junto com a tradicional feirinha especial e as outras ativações da Vila de Natal. A roda-gigante de 20 metros que integra a Vila de Natal Electrolux na Praça Santos ficará aberta ao público de sexta a domingo, das 16h às 22h, até dia 23 de dezembro. Com 16 gôndolas, a roda-gigante tem espaço para transportar quatro pessoas em cada uma das cabines. A inauguração acontece às 19h30.