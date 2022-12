Daniel Castellano / SMCS

O Parque Tanguá será novamente cenário para o grande encerramento do Natal de Curitiba. O Oratório de Natal do Tanguá estreia hoje, às 19h30. O espetáculo será encenado até sexta-feira, no mesmo horário. Com a bela paisagem e a decoração natalina que contorna os detalhes arquitetônicos de um dos cartões-postais da capital paranaense, o espetáculo gratuito reunirá quase 40 artistas que prometem emocionar o público ao contar a história do nascimento de Jesus. Arautos em perna de pau, atores, cantores e bailarinos contarão a história do Natal, em um espetáculo cheio de luzes e encantamento. Hoje também tem nova apresentação do “O Quebra-Nozes”. O clássico balé com a história da menina Clara será apresentado pela última vez nesta edição, às 20h, no Memorial de Curitiba. O Largo da Ordem também é palco do Natal do Palácio Garibaldi. Até quinta-feira as escadarias e janelas do prédio histórico, marco da imigração italiana, serão ocupadas por cantores e cantoras líricas. Outro espetáculo gratuito que chega ao fim hoje é o Rock’n Xmas, no Hard Rock Café Curitiba.