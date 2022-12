Fotos: Luis Pedruco

O Parque Tanguá novamente é o cenário para o grande encerramento do Natal de Curitiba. O Oratório de Natal do Tanguá estreou nesta terça-feira (20) e será encenado até sexta-feira (23), sempre às 19h30, encerrando os espetáculos de Natal. Arautos em perna de pau, atores, cantores e bailarinos contam a história do Natal em um espetáculo cheio de luzes e encantamento.



























































O Largo da Ordem também é palco do Natal do Palácio Garibaldi. Até esta quinta-feira (22), as escadarias e janelas do prédio histórico, marco da imigração italiana, serão ocupadas por cantores e cantoras líricas.

Outra estreia, nesta terça-feira (20), foi da 25ª edição do Nataleluia. O tradicional musical na Primeira Igreja Batista de Curitiba, no Batel, conta e canta o nascimento de Jesus Cristo. O evento, que tem ingressos pagos já esgotados, reúne 700 voluntários, que atuam no palco e nos bastidores. O Nataleluia 2022 também acontece até sexta-feira (23), sempre às 20 horas. Também na sexta-feira é o último dia da Feira Especial de Natal na Praça Osório.

Apesar do fim dos eventos, as decorações nas ruas e parques da Capital seguem iluminando a cidade até o dia 6 de janeiro de 2023.