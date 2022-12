Daniel Castellano/SMCS

Um dos últimos espetáculos da programação do Natal de Curitiba 2022 estreia nesta quinta-feira (16), às 19h30, no Memorial Paranista. A ópera ‘Celebre a Vida, Um Natal para o Mundo Todo’ é uma adaptação do conto de Natal do escritor Charles Dickens (1812-1870) e fica em cartaz até domingo (18).

Apresentada ao ar livre, a superprodução da Fundação Cultural de Curitiba especialmente para o Natal de Curitiba acaba de forma apoteótica, com show de luzes e fogos coloridos sem estampido, além de um coro de 20 casais interpretando diferentes etnias que cantam “Ode à Alegria”, tendo como fundo a Nona Sinfonia de Beethoven.

Outras atrações também terminam neste domingo, como o Auto na Ilha dos Poetas no Natal Condor do Passeio Público.

A ‘Elegia aos anjos e pastores, Um encontro com a natureza na Escola Municipal de Sustentabilidade’ tem apresentação até esta quinta-feira. Haverá Missa de Natal com Padre Reginaldo Manzotti, no sábado (17), Borogodó de Natal com o Tupi Pererê, sábado, e o Auto de Natal do Cajuru também no sábado. Tudo isso além das atrações que seguem até a semana que vem.