Inauguração da árvore de Natal do Boticário na Rua XV de Novembro como parte das festividades do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022 – Curitiba, 25/11/2022 – Foto: José Fernando Ogura / SMCS

O espírito natalino tomou conta do Calçadão da Rua XV de Novembro, na noite desta sexta-feira (25/11), com a estreia da decoração do calçadão, patrocinada pelo O Boticário. Uma multidão, estimada em 2 mil pessoas, acompanhou o acendimento da Árvore da Vida que tem 11 metros de altura e é enfeitada com cinco mil vasos de sálvias, mantos de luzes e “candelabros” natalinos.

“É uma imensa alegria estar aqui com todos esses corações curitibanos. A todos e a cada um de vocês, o meu coração de prefeito deseja um feliz e abençoado Natal!”, disse o prefeito Rafael Greca, que acompanhou a estreia do Natal da Rua XV acompanhado do seu vice, Eduardo Pimentel.

Perfume e bolhas de sabão

O acendimento da árvore de O Boticário foi precedido de um show com músicos e dançarinos caracterizados com figurinos de muito brilho. O grupo comandado pelo mago Doutor Botica e seu auxiliar Fragâncio parecia ter saído de um livro de contos de fada e encantou adultos e crianças. A atmosfera mágica era moldada com bolhas de sabão e fragrâncias conhecidas da marca O Boticário, que eram lançadas na plateia.

A atração faz parte da programação do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022. Com o tema “Celebre a vida”, serão oferecidas aos curitibanos e turistas mais de 130 atrações gratuitas espalhadas pela cidade.

Charada do amor

Com uma narrativa envolvente, Doutor Botica formulou a Charada do Amor, que era a chave para acender a árvore de Natal e abrir um portal mágico, por onde o Papai Noel fez uma saudação a todos, ao vivo, direto do Shopping Cidade de São Paulo, que estava conectado com Curitiba.

“Se unir aos curitibanos em um evento tão importante para a cidade é uma grande alegria para o Boticário. Nossa participação é um presente que entregamos com todo carinho para os nossos conterrâneos.”, disse a diretora de Marketing Regional e Comunicação com Franquias do Grupo O Boticário, Jacqueline Tobaru.

A essência da festa de Natal é o amor, disse Greca. “O amor que tudo vence, que cicatriza as feridas, que levanta os caídos, o amor que torna o mundo melhor. Espalhem o amor!”

Conectando pessoas

Este ano O Boticário investiu na inovação para convidar a população a participar do Natal. “Ao colocar uma foto nas redes sociais com a hashtag #EspalheAmor, as pessoas vão aparecer em nossas instalações por todo o Brasil”; conta a gerente de marketing regional, Sílvia Fernandes.

O Natal O Boticário em Curitiba fica no calçadão da XV, entre a Alameda Dr. Muricy e a Avenida Marechal Floriano Peixoto. Além da árvore, uma grande estrutura em formato de presente com janelas convida os visitantes a fazerem uma foto de recordação. A estrutura tem botões que quando acionados liberam bolhas de sabão e fragrâncias clássicas da marca.

Árvore de Luz no Centro Cívico

Também nesta sexta-feira, acompanhado pelos executivos da Volvo, Alexandre Parker e Marco Greiffo, o prefeito Rafael Greca participou do acendimento da Árvore de Natal da rotatória do Centro Cívico. Patrocinada pela multinacional, a árvore de 18 metros de altura com luz led poderá ser apreciada por quem transitar pela Avenida Cândido de Abreu.

A Árvore de Luz Volvo ficará acesa até 8 de janeiro, integrando o roteiro das cerca de 40 árvores de Natal que vão decorar a cidade neste período natalino.