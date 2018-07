Ação no Porto de Itajaí impede distribuição de mercúrio para a Amazônia

O Ibama e a Receita Federal determinaram à maior importadora de mercúrio do país, com sede em Joinville (SC), a devolução de 1,7 tonelada da substância ao país de origem, a Turquia. A empresa, que inicialmente estava autorizada a importar e comercializar mercúrio, teve suas atividades suspensas após a constatação de que um carregamento da substância abasteceria garimpos ilegais de ouro na Amazônia. Usado para separar o ouro de outros minerais no garimpo, o mercúrio se espalha pelos rios e contamina a cadeia alimentar, causando graves impactos ambientais e danos à saúde.

Londres deve ter dias livres de carros para combater a poluição

A prefeitura de Londres quer instituir dias sem carros nos bairros da cidade. A iniciativa tem como objetivo diminuir o alto índice de poluição do ar, que está classificada como em crise. A ideia é definir dias diferentes para fechar os bairros à circulação de automóveis ainda este ano, e possivelmente estipular um dia em 2019 para ampliar o movimento simultaneamente a nível municipal.Na situação atual da cidade, 9 mil pessoas morrem prematuramente por ano em decorrência de doenças e complicações causadas pela poluição do ar, e inúmeras outras sofrem com implicações na saúde a curto e longo prazo. Em todo Reino Unido, os números chegam a 40 mil mortes ao ano.

Exposição "Mar de Nuvens" reúne fotos da Serra do Mar Paranaense

As principais cadeias montanhosas e paisagens da Serra do Mar Paranaense, onde se localizam os maiores picos do sul do Brasil, são tema da exposição "Mar de Nuvens", do fotógrafo Lucas Pontes. A mostra pode ser visitada no Memorial de Curitiba. A publicação conta com textos de especialistas na área, ilustrações e fotografias do conjunto arquitetônico da Serra do Mar.

Grupo vai discutir destinação de resíduos que geram odor

O Instituto Ambiental do Paraná (IAP) criou, através da portaria nº 086/2018, um grupo de trabalho para encontrar alternativas e melhorar os critérios para o gerenciamento de resíduos gerados por empreendimentos de tratamento, reciclagem e destinação final de resíduos orgânicos de frigoríficos e abatedouros. Tais atividades podem gerar odor e ser um dos motivos pelos quais vêm sendo registradas diversas reclamações de mau cheiro nas regionais de Toledo, Cascavel, Cianorte e Ponta Grossa.