Amanhã é dia de mutirão de limpeza no bairro Cristal

Da Redação Bem Paraná

A Secretaria de Meio Ambiente de São José dos Pinhais, em parceria com a Divisão de Saúde Ambiental da Secretaria de Saúde, realiza o Mutirão de Limpeza e Educação Ambiental no bairro Cristal amanhã, com início às 9 horas. A concentração acontece no Núcleo de Esporte e Lazer Itagibe Quirino, situado na Rua Ilo Antoninho Mozer, 900. Neste dia também , haverá troca de recicláveis por flores e distribuição de sacos de lixo (1kg de resíduo reciclável/1 muda de flor). Também será feita orientação, sensibilização e distribuição de material informativo sobre: dengue, conscientização ambiental, ligações corretas de esgoto, coleta de resíduos, funcionamento do serviço funerário, guarda responsável de animais, entre outros.