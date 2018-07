Ambientes destaques da CASACOR Paraná 2018:

Melissa Mussi

A composição do Home Office de Michele Krauspenhar levou em consideração as características do personagem para o qual foi pensado: intelectual, sóbrio e elegante. Para isso, a arquiteta optou por uma ambientação intimista, mesclando a cor preta com o cinza, off White e azul prussiano no ambiente de 16 m². As peças assinadas por renomados designers dialogam com telas e outros objetos artísticos, criando uma atmosfera que combina com um morador cosmopolita, culto, amante da leitura e da arte.

Fornecedores: Artfire - Decormade Living - Dutras Pedras - Entre Sedas – Euromax – Heime – Holaria - Marcenaria Di Legno - Originale Maison - Puxe C hic - Spot Lighting Iluminação - Ton Sur Ton

Empório Orgânico - Lapinha, por Amanda Diniz, Janaina Marques e Jennyfer Gotardo (Foto: Marcelo Stammer)

Empório Orgânico - Lapinha

Ao todo, são 57m² que aliam bem estar, vida saudável, relaxamento e funcionalidade exaltando o artesanato local e elementos naturais. O projeto, assinado por Amanda Diniz, Janaina Marques e Jennyfer Gotardo, é funcional e trabalha em favor da sustentabilidade, provando que é possível aliar conforto e estilo em um espaço que respeita a natureza. O uso de elementos naturais como a madeira de reflorestamento de toda a estrutura que foi construída, cordas, tramas e raízes são referências na concepção do espaço.

Fornecedores: Almeida Elétrica - Coletânea - DR Marcenaria - Grey House Iluminação – Impermix - Lohn Esquadrias – Madera Brasil Móveis Rústicos – Raffinato - Renovarum Painéis Decorativos - SC Lareiras - Studio do Mármore – Sudati - Trapilho Design

A expert WGSN Luiza Loyola com a arquiteta Luciana Olesko. (Foto: Priscilla Fiedler)

O Novo Morar

A expert em trends Luiza Loyola, da WGSN, líder mundial de previsão de tendências, foi convidada pela Guararapes, uma das maiores empresas fabricantes de MDF do país, para um bate-papo. O evento reuniu um grupo de prestigiados arquitetos, designers e decoradores sobre o futuro do morar. Loyola falou sobre as tendências de comportamento que vão mudar a forma como as pessoas se relacionam com as suas moradias.