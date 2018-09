Apple apresenta maior iPhone já lançado

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Apple apresenta nessa quarta-feira (12) seus lançamentos do ano. O evento acontece em Cupertino, na Califórnia (EUA).

A marca lança seu maior iPhone, com 6.5 polegadas, e se chamará iPhone X S Max. Também haverá a versão do iPhone X S com 5,8 polegadas, do mesmo tamanho da versão anterior. As duas versões têm a tela "super retina". Também haverá a versão do iPhone X S do mesmo tamanho do anterior.

Os novos iPhones poderão ter até 512 Gb de memória.

Os telefones continuam com o desbloqueio por reconhecimento facial, que, segundo a Apple é a autenticação facial mais segura entre os smartphones.

O evento começou mostrando o novo Apple Watch, que está com a tela 30% maior, mais fino, e se chamará S4.

O botão lateral foi refeito, e agora é possível girá-lo para rolar a tela. Segundo a Apple, o gadget está oito vezes mais rápido.

Um dos maiores destaques foi o aplicativo Heart, que consegue monitorar os batimentos cardíacos e oferece um eletrocardiograma.

O relógio monitora os batimentos cardíacos. Se estiver muito lento, haverá notificações. Assim como no caso de arritmias. A Associação Americana de Cardiologia dos Estados Unidos e a FDA (agência regulatória de saúde dos EUA) reconheceram o app.

Com o acelerador mais apurado, ele reconhecerá quando o usuário cai. No caso de a pessoa cair, o aplicativo irá esperar cinco segundos por um movimento, se não houver, ele ligará para a emergência.