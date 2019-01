Área externa se transforma em churrasqueira gourmet cheia de personalidade

Melissa Mussi | contato@primecomunicacao.com.br

Transformar a área externa numa churrasqueira gourmet, mantendo as características da fachada da residência e agregando a personalidade dos moradores – um casal que adora receber a família e os amigos para confraternizar e tem paixão por futebol, motos e viagens. Esse foi o desafio do projeto da arquiteta Bruna Souza e da designer Emanuella Leite, do BE. Studio Arquitetura e Design.

A principal transformação do espaço foi o projeto luminotécnico. Para criar um ambiente com iluminação adequada, incluíram diversos pontos de luz nos muros, acrescentando arandelas com lâmpadas. Além disso, multiplicaram os pontos de luz nos beirais da casa, objetos que também transformaram parte do ambiente interno. Para complementar, exploraram pontos de iluminação no mobiliário, tornando as peças ainda mais charmosas e funcionais.

Liquidação Opportunità Saccaro Curitiba com descontos de até 50%

Até 20 de fevereiro de 2019, a Saccaro Curitiba realiza a liquidação Opportunità, que ocorre simultaneamente em todas as lojas da rede. Todos os produtos, exceto lançamentos e peças especiais, serão vendidos com descontos de até 50% à vista ou 35% em até 10 vezes.

Divulgação

Espreguiçadeira Ayty Anga, feita em madeira com acabamento acqua, resistente às intempéries, e trançado em cordas náuticas. Medidas: 43 cm x 70 cm x 190 cm. De R$: R$ 15.252,10 por R$ 7.818,28 à vista.

Uso da madeira: como combiná-la na decoração

Do clássico ao industrial a madeira conquista os arquitetos, designers e decoradores que cada vez mais investem no uso deste material. Os painéis em MDF também são muito requisitados, por proporcionar um estilo único na decoração. “Um dos grandes diferenciais são a resistência e a durabilidade. Os painéis também proporcionam um estilo atemporal em que cada composição se torna única e personalizada”, afirma Delci Bortolotto gerente de marketing da Sudati.

Divulgação

O toque da madeira proporciona ao ambiente estilo e sofisticação