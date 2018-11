ATUAÇÕES: Felipe Alves e Lucho foram os melhores do Atlético

Silvio Rauth Filho

O Atlético Paranaense empatou em 2 a 2 com o Ceará nesse domingo (dia 25) à tarde, na Arena da Baixada, pela penúltima (37ª) rodada do Campeonato Brasileiro. Veja abaixo uma análise do desempenho individual dos jogadores do Furacão.

Felipe Alves (7,0)

Defendeu um pênalti. Sem culpa nos gols. Fez duas defesas. Bem na reposição de bola.

Diego Ferreira (5,5)

Sofreu na marcação no final do jogo. Duas boas jogadas ofensivas.

Wanderson (6,5)

Ganhou 6 no jogo aéreo e 7 pelo chão. Seguro na marcação.



Zé Ivaldo (4,0)

Falhou nos dois gols. Deu uma canelada no 1º e furou no 2º. Fora isso, barrou 6 ataques.

Márcio Azevedo (6,0)

Acertou 2 cruzamentos e 2 dribles. Bem no apoio, razoável na marcação.

Camacho (5,5)

Errou no lance em que cometeu um pênalti. Acertou 93% dos passes. Bem na saída de bola.

Rossetto (5,5)

Tentou organizar o meio. Distribuiu bem o jogo, mas falhou em momentos decisivos.

Nikão (5,0)

Entrou aos 22-2º. Uma jogada útil, mas errou em dois lances cruciais.

Marcinho (6,0)

Acertou 3 cruzamentos e fez um gol. Irregular, com boas jogadas e erros bobos.

Bruno Guimarães (6,0)

Jogou como meia ofensivo. Sofreu 3 faltas e deu 2 passes para finalizações.

Lucho González (7,0)

Entrou no intervalo. Marcou um gol e melhorou o meio-campo.

Marcelo Cirino (5,0)

Não driblou, chutou, sofreu faltas ou criou jogadas. Saiu no intervalo.

Rony (6,5)

Entrou no intervalo. Participou do 2º gol. Criou chances e incomodou.

Bergson (5,0)

Quatro finalizações, todas para fora. Faltou precisão.