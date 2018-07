Batalhão da PM em São José dos Pinhais completa 28 anos

Da Redação Bem Paraná

Na manhã de terça-feira o 17º Batalhão da Polícia Militar do Paraná, localizado em São José dos Pinhais, completou 28 anos. O prefeito do município, Toninho Fenelon esteve presente à celebração da unidade da PM que com seu efetivo atua nos municípios de Araucária, Campo Largo, São José dos Pinhais, Fazenda Rio Grande, Mandirituba, Agudos do Sul, Tijucas do Sul e Balsa Nova, por meio de quatro Companhias. A comandante-geral da PM, Coronel Audilene Rosa de Paula Dias Rocha, também participou da solenidade, que contou com desfile da corporação e homenagens.