Camerata Antiqua de Curitiba faz concertos gratuitos nesta semana

A Camerata Antiqua de Curitiba fará apresentações gratuitas nesta semana: o “Concerto nas Igrejas” e o “Música pela Vida”. As apresentações serão feitas nesta terça-feira (30/10), no Hospital Pequeno Príncipe, e na quarta-feira (31/10), no Santuário São Francisco de Assis, no Xaxim. A programação será finalizada no Instituto Paranaense dos Cegos, no Batel, próxima segunda-feira (5/11).

Os projetos Música pela Vida, realizado em hospitais e instituições filantrópicas, e Concerto nas Igrejas contam com uma programação anual, difundindo a música erudita na cidade. “Quando ficamos restritos à sala de concerto deixamos de atender uma importante parcela da sociedade”, destaca Marino Galvão Jr, presidente do Instituto Curitiba de Arte e Cultura, órgão responsável pela administração do grupo.

As apresentações abertas à comunidade contam com a regência de Mara Campos e direção musical de Winston Ramalho. O repertório desses concertos também reflete a característica e a proposta musical dos projetos.

Grandes obras clássicas de compositores estrangeiros e brasileiros são apresentadas como: Johann Sebastian Bach, George Friedrich Händel, Heitor Villa-Lobos, Antônio Carlos Gomes, Mozart Camargo Guarnieri e Edmundo Villani-Côrtes. A regência fica a cargo da maestrina Mara Campos.

Além das apresentações, a Camerata realiza concertos didáticos com o objetivo de promover o bem-estar físico, mental e espiritual do público em geral e dos pacientes, favorecendo também os familiares e amigos que os acompanham, além dos funcionários e do corpo clínico.

“Tudo isso representa um avanço significativo no diálogo com a sociedade. Os concertos sociais são uma forma de a Camerata responder essas necessidades, levando cultura às igrejas, hospitais e periferias”, conclui Galvão.

Considerada um dos símbolos musicais da cidade, a Camerata Antiqua de Curitiba foi criada em 1974, pelo maestro Roberto de Regina – hoje seu maestro emérito – e a cravista Ingrid Seraphim. A proposta inicial de execução exclusiva de música barroca e renascentista foi enriquecida com o acréscimo de um repertório de compositores contemporâneos nacionais e estrangeiros, abrindo novas vertentes musicais.

Mantida pela Fundação Cultural de Curitiba – FCC e administrada pelo Instituto Curitiba de Arte e Cultura – ICAC, a Camerata Antiqua possui uma trajetória de conquistas e sucessos que se explica pelo empenho de seus integrantes no contínuo aperfeiçoamento de conhecimentos e técnicas musicais, levando o grupo a se destacar nacionalmente pela qualidade e excelência de seu trabalho.

Além do prestígio conquistado, a Camerata Antiqua é também uma verdadeira escola, pois muitos de seus instrumentistas e coralistas realizam carreiras individuais, conquistando prêmios em concursos no Brasil e no exterior.

Serviço: Concertos gratuitos Camerata Antiqua de Curitiba

Música pela Vida e Concerto nas Igrejas

Regência Mara Campos (SP)

Data: Terça-feira, 30 de outubro, 10h30

Local: Hospital Pequeno Príncipe

Programa para público Infantojuvenil

Rua Desembargador Motta, 1.070 - Água Verde

Informações: (41) 3310-1253

Data: Quarta-feira, 31 de outubro, 20h

Local: Santuário São Francisco de Assis (Xaxim)

Endereço: Rua Francisco Derosso, 715 - Xaxim

Informações: (41) 3275-1213

Data: Segunda-feira, 5 de novembro, 10h30

Local: Instituto Paranaense de Cegos

Avenida Visconde de Guarapuava, 4.186 - Batel

Informações: (41) 3242-5487