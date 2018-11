Cascavel recua sobre realização do jogo Paraná x Flamengo no Olímpico

Silvio Rauth Filho

O FC Cascavel recuou e publicou outro comunicado sobre a realização do jogo Paraná Clube x Flamengo no estádio Olímpico Regional, em 21 de outubro (um domingo), pelo Campeonato Brasileiro. Na página oficial do clube do Interior no Facebook, o primeiro comunicado confirmava a partida em Cascavel e trazia até informações detalhadas sobre vendas de ingressos (preços e link do site da empresa responsável). Horas depois, na mesma página, uma outra postagem dava informações diferentes.

“Em relação a partida entre Paraná Clube e Clube de Regatas Flamengo no dia 21 de outubro, válida pelo Campeonato Brasileiro 2018, o acerto entre FC Cascavel e a equipe curitibana está bem encaminhado, restando apenas mais alguns detalhes para a oficialização. Quando tudo estiver concretizado, divulgaremos mais informações e iniciaremos a venda de ingressos. Aguardem! #fccascavel”, comunicou o clube, no Facebook.

O Paraná Clube informou que a realização dessa partida em Cascavel está em negociação e não deu detalhes.

O presidente do Paraná Clube, Leonardo de Oliveira, já havia avisado em setembro que a ideia é levar jogos para outras cidades do Paraná nessa reta final do Brasileirão. Ele afirmou que a proposta inicial era o clube administrar a partida, ou seja, vender os ingressos, pagar as despesas e ficar com o lucro. No ano passado, no duelo com o Inter na Arena da Baixada, a bilheleteria integral foi comprada por um empresário, que pagou as despesas de realização da partida e ficou com a arrecadação. Ou seja, nesse segundo modelo, o clube não corre risco de ter prejuízo.

O jogo com o Palmeiras, em 18 de novembro, pela 35ª rodada, pode ser realizado em Londrina.