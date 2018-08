Confira mais uma seleção de espaços da Mostra Container

Cozinha

A arquiteta Daniela Cerbatto e a designer Claudia Novak partem do princípio de que a cozinha é o coração da casa, por isso, o projeto também foi pensado para a convivência. A sofisticação se faz presente em detalhes como a escolha da paleta de cores e pelo tampo da bancada em Mármore Paraná, mas sem deixar de lado a funcionalidade. As profissionais apostaram no estilo minimalista escandinavo e em cores neutras.

Foto: Tati Hultmann

Foto: Tati Hultmann

Copa e Churrasqueira

O conceito desse espaço de convivência, assinado pelo arquiteto Givago Ferentz é justamente promover a interação da família e convidados e fortalecer as conexões interpessoais. O ambiente possui uma mescla de características urbanas com elementos contemporâneos e industriais. A estrutura aparente do container foi mantida para valorizar a proposta e as luminárias de LED criam uma iluminação cênica e ao mesmo tempo sustentável. O mobiliário 100% autoral foi especialmente desenvolvido para a Mostra Contaier 2018.Grandes janelas de vidro permitem a abertura ou fechamento total da lateral da churrasqueira.