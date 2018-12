Corinthians anuncia contratação do volante Richard

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corinthians anunciou nesta segunda-feira (10) a contratação do volante Richard, 24, que estava no Fluminense. O atleta assinou contrato de quatro anos com o time alvinegro, que não informou o investimento feito para ter o jogador e nem a porcentagem dos direitos econômicos adquiridos.

Ele deve disputar posição com Ralf e Gabriel, que atuam como jogador de meio-campo mais recuado. Ralf foi quem terminou a temporada como titular da equipe então comandada por Jair Ventura.

Como cartão de visita, o reforço deve apresentar o seu forte poder de marcação. Ele foi o 12º jogador que mais fez desarmes no último Brasileiro, com 82 roubadas de bola em 34 jogos. O melhor corintiano nesse fundamento foi Gabriel, com 77 desarmes em 25 partidas no torneio. Na média, porém, Gabriel leva vantagem (3,3 contra 2,8 desarmes por partida).

Na equipe carioca, Richard teve papel decisivo para evitar o rebaixamento do time à Série B. Na última rodada do Nacional, ele fez o gol da vitória sobre o América-MG, por 1 a 0, que salvou o clube.

Ao todo, o jogador fez 67 partidas e marcou quatro gols entre 2017 e 2018 com a camisa do tricolor carioca.

Natural de Campinas, Richard declarou ser um sonho vestir a camisa corintiana.

"Começo uma nova fase na minha vida e carreira. Ansioso para vestir essa camisa, sentir a torcida apaixonada", disse.

O novo reforço será apresentado oficialmente após o início da pré-temporada corintiana, no dia 3 de janeiro.