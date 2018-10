Dicas para comprar um imóvel em leilão

Redação Bem Paraná

O mês de setembro trouxe boas notícias para quem tem interesse no mercado imobiliário. Os índices indicam que entre as cidades com maior queda no preço dos imóveis, Curitiba foi uma das que teve a maior baixa: 0,41%. Dessa maneira, o momento passa a ser muito propício para investir em imóveis.

Além disso, o melhor a se fazer é aproveitar este período que antecede as eleições. Isso porque, independentemente do resultado, sempre existe a possibilidade de haver oscilações evidentes no mercado imobiliário. Portanto, ainda há a chance dos preços subirem rapidamente.

Porque é vantajoso investir no mercado imobiliário?

Investimentos no mercado imobiliário são os mais comuns, e já têm uma importância histórica para o segmento. Mas não é só por isso que eles colecionam cada vez mais adeptos! Eles são, também uma das formas de investimento mais vantajosas, principalmente para quem está começando a pensar em futuro. Abaixo, elencamos algumas das vantagens de investir nesse mercado:

● É mais seguro

Ao contrário de alguns fundos de renda variável ou outras modalidades de investimento que podem sofrer enormes quedas, um imóvel trata-se de um patrimônio físico, fixo. Ou seja, ninguém pode roubá-lo de você, e ele está sujeito somente às oscilações do próprio mercado.

● Menos burocracia

A maioria das modalidades de investimento exigem que o investidor fique o tempo todo acompanhando. Caso contrário, corre o risco de os lucros não virem. Quando se trata de um investimento imobiliário, isso já não é tão necessário. É possível até mesmo contratar assessorias especializadas no assunto para lidar com todos os trâmites.

● Investimentos de baixa liquidez

Muitos investidores acreditam que a alta liquidez é uma vantagem. No entanto, para quem pensa em longo prazo, quanto menor ela for, melhor. Imóveis são itens de fácil comercialização, muito procurados. Então, quando o investidor decidir vender, terá certeza de que conseguiu a melhor negociação!

Invista na compra de imóveis em leilão

Os imóveis que vão a leilão, normalmente, são fruto de processos judiciais relacionados a algum tipo de dívida. Isso significa que, em tempo de crise econômica, é muito mais fácil ver leilões acontecendo, e eles são ótimas oportunidades para adquirir bons imóveis por preços baixos que podem chegar a ser até 40% menores do que o valor de mercado pelo mesmo bem.

Outra vantagem dos leilões é que existem muito mais imóveis à venda por leilões do que é possível encontrar somente no mercado. Isso acontece porque muitas variáveis podem levar um imóvel a leilão, e alguns deles, às vezes, ainda servem de moradia para o devedor ou estão alugados. É possível encontrar leilões de imóveis financiados, usados como garantia de empréstimo, de devedores de impostos, de falecidos sem herdeiros e até mesmo de criminosos, que podem ter sido usados para atividades ilícitas, entre outros.

Como os imóveis estão em poder da instituição responsável pelo leilão, não há burocracia e a negociação é muito mais rápida do que no caso de uma aquisição por outros meios.

Dicas para adquirir imóveis em leilão

Todo leilão judicial é, antes, publicado no Diário Oficial por meio de um edital de convocação. Lá devem estar especificados todos os pormenores do evento, como os lotes que serão disponibilizados, os valores iniciais (caso haja), a razão pela qual o imóvel foi a leilão e todos os nomes envolvidos no processo, desde a retomada do bem até o processo do pregão. Para se dar bem em um leilão, é importante se atentar e seguir algumas recomendações:

● Faça uma boa pesquisa

É fato que, normalmente, o preço oferecido pelo leilão será significativamente mais baixo do que o valor do imóvel. Porém, uma boa pesquisa pode ser uma prova final para saber se a negociação valeria ou não o investimento. É possível, inclusive, visitar o imóvel em certos casos para garantir que a compra não será um erro.

● Cuidado com os gastos

Leilões são ambientes em que muito dinheiro é posto à prova, às vezes na casa dos milhões de reais. Para que um investimento como esse tenha bons resultados, é necessário ter sobras em caso de perda.

Portanto, ponha um limite em seus lances e não ultrapasse-o. Além disso, sempre deixe à mão algum estudo de preços da região ou até mesmo do tipo de apartamento a ser vendido. Ao passar um lance que é maior do que o valor pesquisado, você já terá certeza de que não deve fechar negócio.

● Dê preferência para os imóveis desocupados

Embora grande parte dos leilões envolva a posterior desocupação do bem, muitos também já estão desocupados. É nesses que você deve investir! Uma boa razão para isso é que, no caso de um bom arremate, em pouco tempo você já terá o imóvel disponível para utilizar como quiser, seja oferecendo-o para aluguel ou até mesmo revendendo-o por preços maiores (o melhor investimento).

Porém, embora tenha vantagens, a compra de imóveis em leilões tem seus riscos. Existe a chance, por exemplo, de o edital não trazer todas as informações ou até mesmo dados incorretos. Outro ponto complicado é que nem sempre todos os imóveis ofertados estão totalmente viáveis para arremate. Pode haver, em alguns casos, problemas com dívidas pendentes ou documentação, que só serão solucionados em outra oportunidade de venda do ativo.