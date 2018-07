Donos das melhores médias de gol perdem espaço no Atlético

Silvio Rauth Filho

Os três jogadores com melhores médias de gols no Atlético Paranaense em 2018 perderam espaço na equipe. O cálculo considera apenas as partidas do time principal (Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana). As competições disputadas pelo elenco sub-23 (Paranaense e Brasileiro de Aspirantes) não foram somadas.

As três melhores médias de gols por tempo em campo são do meia-atacante Felipe Gedoz, do centraovante Ederson e do meia Guilherme.

Gedoz foi afastado por questões extracampo e, em maio, acabou emprestado ao Goiás. Ele tem um gol a cada 33 minutos em campo pelo Atlético em 2018. Fez um gol na vitória por 5 a 4 sobre o Tubarão-SC, pela Copa do Brasil. Depois, entrou como substituto em mais duas partidas. No total, ficou apenas 33 minutos no gramado.

Ederson só disputou quatro partidas pelo time principal em 2018, todas como substituto. Fez um gol contra a Chapecoense, pelo Brasileirão. Depois, seu contrato acabou e não houve renovação. Tem um gol a cada 98 minutos em campo pelo Furacão na temporada.

A terceira melhor média é do meia-atacante Guilherme, com um gol a cada 252 minutos em campo. Ele fez seis gols em 20 partidas. É o artilheiro do time no ano, empatado com Pablo. Guilherme perdeu espaço na equipe após a demissão do técnico Fernando Diniz.

Pablo tem a quarta melhor média de gols do Atlético no ano, com um gol a cada 288 minutos dentro do gramado. Ele fez seis gols em 23 partidas.

MELHORES MÉDIAS DE GOLS

Do time principal do Atlético em 2018

Gedoz...........1 gol a cada 33 minutos

Ederson........1 gol a cada 98 minutos

Guilherme....1 gol a cada 252 minutos

Pablo............1 gol a cada 288 minutos

Bergson........1 gol a cada 360 minutos

Rossetto........1 gol a cada 539 minutos

Paulo André..1 gol a cada 547 minutos

Carleto..........1 gol a cada 566 minutos

Nikão............1 gol a cada 608 minutos

T.Heleno.......1 gol a cada 780 minutos

R.Veiga.........1 gol a cada 1126 minutos

*Não inclui o Paranaense e o Brasileiro de Aspirantes

ARTILHEIROS

Do time principal do Atlético em 2018*

Guilherme.........6 gols em 20 jogos

Pablo..................6 gols em 23 jogos

Carleto...............3 gols em 19 jogos

Rossetto.............3 gols em 19 jogos

Nikão.................3 gols em 21 jogos

Paulo André.......2 gols em 12 jogos

Bergson..............2 gols em 14 jogos

Thiago Heleno...2 gols em 19 jogos

Gedoz................1 gol em 1 jogo

Ederson..............1 gol em 4 jogos

Raphael Veiga....1 gol em 20 jogos

*Não inclui o Paranaense e o Brasileiro de Aspirantes