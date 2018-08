Filhos de McCartney e Lennon postam selfie juntos e chocam pela semelhança com os pais

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sean Lennon, filho do antigo integrante dos Beatles John Lennon, postou nesta segunda-feira (13) uma foto ao lado de James McCartney, o fiho de Paul McCartney, que também fazia parte da banda.

Postada no perfil do Instagram de Sean Lennon, a foto viralizou justamente pela semelhança dos filhos com os respectivos pais.

John Lennon e Paul McCartney escreveram nos anos 1960 mais de 180 canções juntos. Muitas delas tornaram-se famosas através da banda The Beatles, grupo britânico de rock que surgiu em 1960 com a dupla, junto a George Harrison (guitarra solo e vocal) e Ringo Starr (bateria e vocal).

A foto pode ser vista no perfil do filho de John Lennon no Instagram, no seguinte endereço: https://www.instagram.com/p/BmbE-dcHL1G/.