Galvão nega que vá se aposentar da narração do futebol

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apresentador Galvão Bueno, 67, voltou a negar que vai se aposentar das narrações de futebol em um vídeo publicado por seu filho, Lucas Bueno, em seu canal no YouTube.

Lucas, que publicou diversos vídeos de seus passeios pela Rússia durante a copa, pergunta ao pai se ele vai parar de trabalhar e Galvão é categórico: não.

"As pessoas não entendem direito o que eu falo. Faço narrações de Copa do Mundo desde 1974. Pode ser que essa de França e Croácia tenha sido minha última narração de uma final de Copa do Mundo. Não sei, provavelmente seja. Mas de qualquer forma quero estar no Qatar", disse o narrador.

Galvão causou comoção nas redes sociais ao dizer, ao fim da Copa na Rússia, que esta pode ter sido sua última como locutor. Sua presença no Mundial do Qatar em 2022, contudo, é dada como certa. Segundo a coluna Zapping, do Agora, ele passará a revezar com maior constância o posto de narrador com outros locutores da casa.

Ao lado do filho em um hotel em São Petersburgo, com a Catedral de Santo Isaac ao fundo, Galvão ressaltou ainda que já tem narrações agendadas para os próximos anos, como a Copa América em 2019 e da Olimpíada em 2020.

"Tem que pensar com calma em 2022. Não sei o que vou fazer [...] até porque eu tenho que renovar o contrato para saber o que fazer. O tempo vai decidir."

Ele afirmou ainda que seu colega de narração, Arnaldo Cezar Coelho, também não vai se aposentar tão cedo. Arnaldo anunciou ao vivo na TV sua aposentadoria das narrações de Copa, mas ainda estará ao lado de Galvão para outras competições do futebol. "Ele tem todo esse ano de contrato, muita coisa para fazer. Por exemplo, eu e ele vamos estar juntos em 8 de agosto, [no jogo] Flamengo e Cruzeiro na Libertadores."