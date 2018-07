Lateral-esquerdo Márcio Azevedo está de volta ao Furacão

Site oficial

O Atlético Paranaense acertou, nesta terça-feira (24), o retorno do lateral-esquerdo Márcio Azevedo. O jogador, que atuou no Furacão entre 2008 e 2010, assinou contrato com o Clube até o final de 2019.

Antes de chegar ao Rubro-Negro pela primeira vez, o lateral se destacou no Juventude e no Fortaleza. Com a camisa atleticana, foram 97 partidas e três gols marcados, com o título Paranaense de 2009. Na sequência, defendeu Botafogo (RJ), Metalist (Ucrânia), Shakhtar Donetsk (Ucrânia) e PAOK (Grécia).

“É um prazer voltar para casa. Estou muito feliz por mais uma oportunidade com a camisa do Atlético”, disse o lateral, ao site oficial do Atlético. “No período em que joguei aqui, fui muito feliz. É muito bom voltar ao time que você conhece e sabe da grandeza. Espero que nesse retorno possa novamente viver coisas boas com toda a equipe”, completou.

Para esta nova passagem no Furacão, Márcio Azevedo traz a experiência de cinco temporadas e meia no futebol europeu. Além das conquistas do Campeonato Ucraniano, da Copa da Ucrânia e da Copa da Grécia, teve participações na badalada Liga dos Campeões. “Em termos de jogo, estou mais experiente. Passei quase seis anos da minha vida na Europa, aprendi bastante e também fui muito feliz lá. Mas o torcedor vai continuar vendo aquele Azevedo que jogou sempre com muita raça”, garantiu o jogador.

Apesar da evolução tática no período fora do Brasil, Márcio Azevedo garante não ter perdido a essência de jogo que o torcedor atleticano já conhece. “Sigo como um jogador de força, veloz e que é bem ofensivo. Mas aprendi muito na Europa a parte defensiva. Lá o critério de marcar é bem mais rigoroso do que aqui no Brasil”, apontou.

Prestes a completar 100 partidas pelo Furacão, o lateral espera alcançar outras marcas importantes com a camisa rubro-negra. “Chegar a 100 jogos com o Atlético vai me deixar muito feliz. Mas espero que essa marca seja ainda maior, com 200, 300 jogos. O importante é estar em campo ajudando sempre”, concluiu Márcio Azevedo.

O lateral poderá defender o Atlético Paranaense no Brasileirão após a publicação do contrato no Boletim Informativo Diário da Confederação Brasileira de Futebol.